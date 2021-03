Google Chrome 89 już jest, a zmiany są istotne

Google Chrome 89 z garścią zmian

Google wydało właśnie stabilną wersję przeglądarki internetowej Chrome 89. Producent poinformował, że naprawiono w niej 47 luk bezpieczeństwa, spośród których kilka było oznaczonych jako poważne. Jedna z nich, oznaczona jako CVE-2021-21159 i zgłoszona przez Khalila Zhaniego, przyniosła znalazcy nagrodę w postaci 10 000 dolarów, czyli ok. 38 tysięcy złotych.Przeglądarka Chrome 89 domyślnie korzysta z HTTPS, jeśli użytkownik sam nie wymusi trybu HTTP. W końcu. Novum jest też odświeżony panel przełączania się pomiędzy profilami użytkowników oraz opcje ich personalizacji za pomocą motywów. W obrębie aplikacji pojawiła się lista "do przeczytania", w której zapisywać da się artykuły do przeczytania w późniejszym czasie.