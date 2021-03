Google Chrome – odróżnianie profili użytkowników będzie łatwiejsze

Chrome z czytelniejszymi profilami

Niestety, nie każdy użytkownik komputera może mieć go do dyspozycji tylko dla siebie. Zwłaszcza obecnie, w dobie pandemii, takie urządzenia często dzieli między sobą wiele osób. W takiej sytuacji każdy użytkownik ma dla siebie oddzielne konto w systemie operacyjnym, a jeśli nie to przynajmniej własny profil w przeglądarce. Z drugim przypadkiem związany jest poważny problem – jako że często profile odróżnia od siebie tylko ikona w prawym górnym rogu ekranu, nietrudno je między sobą pomylić. Google pragnie ten problem rozwiązać.W ciągu nadchodzących tygodni przeglądarka Chrome ma zyskać aktualizację, która kompletnie odmieni system profili użytkowników. Za jej sprawą, najprościej mówiąc, po prostu łatwiej będzie się wśród poszczególnych profili połapać.Wkrótce, za każdym gdy użytkownik będzie uruchamiał Google Chrome, ujrzy ekran powitalny, za pośrednictwem którego będzie musiał wybrać profil, z którego pragnie korzystać. Dzięki temu zawsze będzie miał pewność, że używa tego profilu, który powinien.