Pobij czas sztucznej inteligencji w QWOP. Pewnie nie dasz rady

Czy istnieje trudniejszy tytuł? Czy istnieje trudniejszy tytuł?



Istnieje wiele gier wideo określanych jako trudne. Dark Souls, Cuphead, Sekiro: Shadows Die Twice czy Super Meat Boy to tylko niektóre z nich. Wile osób stwierdzi jednak, że absolutnie najtrudniejsza gra świata to… QWOP. Stanowi ona takie wyzwanie, że nawet sztuczna inteligencja wytrenowana z myślą o pobiciu w niej absolutnych rekordów, nie była w stanie zrealizować swojego zadania.



QWOP kontra sztuczna inteligencja

Jeżeli nigdy nie graliście w



Wesley Liao, pewien specjalista w dziedzinie analizy danych, który prywatnie interesuje się technologiami związanymi z nauczaniem maszynowym, był ciekaw, jak w QWOP poradziłaby sobie sztuczna inteligencja. Aby to sprawdzić, Liao wpierw stworzył adapter Javascript, który pozwolił jego sztucznej inteligencji na wchodzenie w interakcję z grą.



Metoda prób i błędów

W jaki sposób Liao wytrenował swój model? Był to długi proces, składający się z wielu różnych podejść. Wpierw mężczyzna pozwolił SI na uczenie się na podstawie własnych rozgrywek – w ten sposób ta miała samodzielnie odkrywać, jakie czynności sprawią, że ta dobiegnie do mety i zrobi to szybko, a jakie doprowadzą do wywrócenia się zawodnika i porażki. Chociaż dzięki tej metodzie sztuczna inteligencja w końcu zdołała pokonać 100 metrów toru, ta była daleka od pobicia jakiegokolwiek czasowego rekordu.







Później Liao próbował sam opanować sztukę grania w QWOP, by nagrać swoje biegi i na podstawie filmów pokazać sztucznej inteligencji, co ta powinna robić, aby jej postać rzeczywiście biegała jak człowiek. Rezultaty były co najwyżej przeciętne, między innymi dlatego, że twórca modelu sam nie grał w QWOP zbyt dobrze – sztuczna inteligencja pojęła ideę stawiania kroków, ale nie wiedziała, jak ją wykorzystać.



Potem Liao pozwolił SI ponownie potrenować samodzielnie, by sprawdzić, czy ta w końcu wykorzysta nowo poznaną technikę. Ku jego zaskoczeniu, tak też się stało. Po 90 godzinach takiego treningu sztuczna inteligencja była w stanie ukończyć bieg w ciągu 1 minuty i 25 sekund. W rezultacie zajęła ona 14. miejsce w rankingu najlepszych graczy – niezłe, ale wciąż dalekie od szczytu.



