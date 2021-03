Steam Link na Linux już działa. Czy ktoś widzi w tym sens?

Steam Link na Linux

Aplikacja Steam Link umożliwia bezprzewodowe przesyłanie (strumieniowanie) gier z komputera bezpośrednio na urządzenia mobilne lub na telewizor. Udostępnione kilka lat temu przez Valve oprogramowanie jest dostępne za darmo i pozwala przy odpowiednio stabilnym połączeniu internetowym grać w gry z komputera na smartfonie, tablecie, urządzeniu Apple TV czy nawet Raspberry Pi. Teraz apka Steam Link trafia na systemy Linux, ale... wielu zastanawia się po co. Steam Link na Linux to efekt działań deweloperów z Collabora, którzy sprawili, że da się go pobrać jako apkę Flatpak i zainstalować na 64-bitowych dystrybucjach GNU/Linux x86 poprzez Flathub . Przypominam, że to aplikacja pozwalająca odbierać obraz przesyłany z komputerów z systemami Windows lub Mac, na których działa klient Steam.Jaki jest sens streamowania gry z komputera na komputer, przebywający w obrębie tej samej sieci domowej? Trudno powiedzieć. Oczywiście nie we wszystkie gry dostępne na Windows i macOS można zagrać na Linuxie, ale... skoro dysponujemy już komputerem z systemem Windows lub macOS, to po co grać na Linuxie? Czy ktoś jest w stanie to wyjaśnić? Jedyna sytuacja, jaka przychodzi mi do głowy, to małowydajny laptop z systemem Linux, na którym użytkownik chce sobie pograć leżąc w łóżku.Przypominam, że aby streamować gry ze Steam poprzez Steam Link potrzebna jest dobrej jakości sieć domowa. Najlepiej, aby oba urządzenia znajdowały się niedaleko siebie i łączyły z tym samym routerem poprzez Wi-Fi 5 GHz lub drogą przewodową.Źródło: Collabora