Szyfrowanie end-to-end nareszcie w Microsoft Teams

Microsoft Teams i szyfrowanie end-to-end

"Aby dodatkowo sprostać wymaganiom naszych klientów w zakresie bezpieczeństwa, usługa Teams będzie obsługiwać szyfrowanie typu end-to-end (E2EE) dla połączeń jeden na jeden, zapewniając dodatkową opcję prowadzenia poufnych rozmów online. Dział IT będzie miał pełną swobodę co do tego, kto skorzysta z E2EE w danej organizacji. E2EE dla indywidualnych połączeń VoIP tworzonych ad hoc będzie dostępne w wersji zapoznawczej dla klientów komercyjnych w pierwszej połowie tego roku"

W trakcie corocznej konferencji Microsoft Ignite, organizowanej przez firmę z Redmond dla programistów i informatyków, ogłoszono rewolucyjną zmianę w obrębie platformy komunikacyjnej Microsoft Teams. Już niebawem oprogramowanie bijące rekordy popularności w pandemicznych czasach zostanie wzbogacone o szyfrowanie end-to-end. Mamy związane z tym dobre i nieco gorsze wieści.Szyfrowaniem end-to-end (E2EE) nazywamy system komunikacji, w którym przesyłane pomiędzy użytkownikami wiadomości mogą odczytywać wyłącznie ci użytkownicy. W praktyce E2EE ma zapobiec nasłuchiwaniu konwersacji przez dostawców internetu, czy też telekomy i uzyskaniu dostępu do kluczy kryptograficznych. Taki właśnie rodzaj szyfrowania zadebiutuje w aplikacji Microsoft Teams.Szyfrowanie E2E będzie wprowadzane etapami, a jako pierwsi skorzystają z niego użytkownicy biznesowi w trakcie rozmów indywidualnych, prowadzonych wyłącznie między dwoma osobami. Firma Microsoft zapowiedziała, że na przestrzeni kolejnych miesięcy pojawi się wersja testowa systemu, a termin ostatecznego wdrożenia nie został wyznaczony. Docelowo, szyfrowanie end-to-end w Microsoft Teams obejmie także spotkania online w dużym gronie osób.- ogłoszono.Liczba osób, które regularnie korzystają z aplikacji Microsoft Teams rośnie z miesiąca na miesiąc. Jeszcze w lipcu 2019 roku wynosiła ona 13 milionów, w kwietniu 2020 roku 44 miliony, a już w październiku 2020 roku - 115 milionów. Obecnie wynik ten może być jeszcze wyższy.Najnowszą wersję Microsoft Teams znajdziesz zawsze w naszej bazie oprogramowania. Za jej pośrednictwem pobierzesz warianty komunikatora dla systemów Windows, macOS i Android. Po wariant na iOS skieruj się do App Store.Źródło: Microsoft