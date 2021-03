Outlook ze świetną nowością dla osób ceniących produktywność

Outlook w nowych szatach

Ludzie używają średnio sześciu narzędzi do śledzenia wszystkich rzeczy, które muszą wykonać. Wymaga to od nich ciągłego przełączania się pomiędzy aplikacjami, a nawet spoglądania na kilka jednocześnie. Ten nowy widok tablicy został zaprojektowany tak, by pomóc użytkownikom ograniczyć konieczność przeskakiwania pomiędzy wieloma usługami pomagającymi w zarządzaniu czasem.

Poczty internetowe od dłuższego czasu nie służą wyłącznie do odbierania i wysyłania wiadomości. Za pomocą np. Gmaila czy Outlooka można wykonać wiele innych akcji ułatwiających między innymi wykonywanie obowiązków służbowych czy planowanie dnia.Na dowód tego Microsoft zaprezentował właśnie zupełnie. Za jego pośrednictwem nie tylko zaplanujemy nadchodzące wydarzenia, ale także zorganizujemy spotkania, dodamy zadania, notatki, linki, pliki itd.Odświeżony interfejs prezentuje się dosyć estetycznie i cechuje go dynamiczność. W czasie rzeczywistym możemy zmieniać, dodawać oraz usuwać poszczególne elementy, by zachować estetyczność oraz zniwelować chaos. W jakim celu gigant wprowadził te zmiany?Na ten temat wypowiedział się menedżer ds. marketingu produktów w Microsoft, Gabriel Valdez:Na razie nowy widok został udostępniony w internetowej wersji programu Outlook. Jeśli jeszcze go nie widzicie, to należy uzbroić się w cierpliwość. Nie wiadomo też, kiedy Microsoft zaimplementuje zmiany do chociażby aplikacji mobilnej na Androida czy iOS.Źródło i foto: Microsoft