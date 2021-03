TikTok na pierwszych telewizorach od Samsunga

TikToki obejrzymy niedługo na większym ekranie

Źródło: Samsung (via CNET)

TikTok to obecnie jedna z najpopularniejszych platform społecznościowych. Każdego dnia użytkownicy publikują za jej pośrednictwem miliony krótkich filmów, z których część natychmiastowo staje się hitami internetu. Nic więc dziwnego, że Samsung zdecydował się na współpracę z firmą ByteDance.Pierwsze informacje na temat obecności dedykowanej aplikacji TikTok na telewizorach koreańskiego producenta pojawiły się pod koniec minionego roku. Jak się okazuje, proces wdrażania usługi właśnie się rozpoczął – na razie jednak wyłącznie w Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii. Wsparcie dla platformy ma objąć wszystkie urządzenia Smart TV wyprodukowane w 2021 roku.Nie wiadomo dokładnie, kiedy TikTok pojawi się na telewizorach w innych krajach. Należy więc uzbroić się więc w cierpliwość. Część osób może jednak już teraz się ciekawić, jak usługa prezentuje się na dużym ekranie. Przede wszystkim filmy nadal wyświetlane są w orientacji pionowej.Pozostałe miejsce zapełnione zostanie rozmazanym kadrem z wyświetlanej treści. Dzięki temu nie doświadczymy ogromnych czarnych pasków. W lewym dolnym rogu interfejsu pojawi się opis filmu, jego hasztagi, a także liczba polubień oraz komentarzy. Po prawej stronie pojawi się ikona z odtwarzaną ścieżką dźwiękową.Co ciekawe, materiały na TikTok zostały w tym przypadku podzielone na 12 kategorii, by ułatwić korzystanie z usługi na telewizorach. Do przeglądania treści nie trzeba także zakładać specjalnego konta, co z pewnością spodoba się użytkownikom.Źródło: CNET / Foto. TikTok