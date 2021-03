Policja ściga osoby, które kupiły tanie klucze Windows 10

Tanie klucze Windows 10 przyczyną problemów

Istnieje kilka sprawdzonych metod na Windows 10 za darmo . Najpopularniejszą jest chyba wykorzystanie klucza z Windows 7 lub Windows 8/8.1 do bezpłatnego ulepszenia za pomocą narzędzia Media Creation Tool . Legalność tej metody jest kwestionowana, podobnie jak zakup tanich kluczy Windows 10 z Allegro. Polskie organy ścigania od czasu do czasu wzywają na przesłuchania osoby kupujące oprogramowanie Microsoftu w podejrzanie niskich cenach. Raz kupiłemtylko tańszy klucz dostępu do pakietu Office, więc mówię to także na podstawie własnego doświadczenia. Teraz za kupujących podejrzanie tanie klucze w Niemczech wzięła się niemiecka policja.Kosztujące kilka złotych klucze licencyjne do systemu Windows 10 są plagą nie tylko na Allegro. Szemrane oferty pojawiają się także na eBayu i wielu innych stronach znanych doskonale internautom poszukującym taniego oprogramowania. Ich zakup może wiązać się z ryzykiem bycia wezwanym na policję, o czym właśnie przekonują się mieszkańcy Niemiec - informuje serwis Tarnkappe.Internauci, którzy kupiliwzywani są przez śledczych do złożenia wyjaśnień. Na pierwszy rzut oka wygląda to tak, jakby celem przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości było nakłonienie ich do przyznania się do winy i pociągnięcia do odpowiedzialności za naruszenie prawa własności intelektualnej. Do tej pory niemiecki wymiar sprawiedliwości nie potwierdził oficjalnie tych doniesień, ale w sieci coraz głośniej słychać panikę szerzącą się pośród co poniektórych obywateli Niemiec.