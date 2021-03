Google Chat: internetowa wersja usługi z przeprojektowanym interfejsem

Google Chat zupełnie odmieniony

Źródło: 9to5google

Google ostatnimi czasu narobił nieco bałaganu jeśli chodzi o komunikatory. Mowa oczywiście o wygaszaniu usługi Hangouts i zastąpieniu ją przez Google Chat. Wygląda na to, że gigant w końcu postanowił rozpocząć finalny proces migracji użytkowników. Zobaczcie, co się zmieni.Bezpłatni użytkownicy już niedługo otrzymają możliwość skorzystania z zupełnie odświeżonej strony internetowej Google Meet. Na razie mają do niej dostęp wyłącznie osoby należące do Google Workspace. W internecie Pojawiły się już jednak zrzuty ekranu prezentujące przeprojektowany interfejs.Pierwsze co rzuca się w oczy, to podobieństwo do Gmaila., do których możemy zadzwonić lub napisać. Ponadto widnieje tam sekcja „Pokoi" oraz możliwość rozpoczęcia lub dołączenia do spotkania z poziomu Meet. Jeśli ktoś preferuje bardziej minimalistyczny widok, to boczny pasek można zwinąć – wtedy zamiast pełnych nazw kontaktów wyświetlą się wyłącznie awatary.Dosyć przyjemną nowością jest. Konwersacje można oczywiście minimalizować, co stanowi idealne rozwiązanie dla osób piszących z wieloma użytkownikami. Tym samym nie trzeba się przełączać między oknami.Nie wiadomo, kiedy dostęp do internetowego Google Chat trafi do kont osobistych. Pozostaje uzbroić się w cierpliwość.