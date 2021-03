Platforma xCloud otrzyma wsparcie dla rozdzielczości Full HD

xCloud z niezbędną nowością

Źródło: Windows Central

Microsoft dosyć jasno wyraził się pewien czas temu na temat swojego podejścia do idei gamingu. Marka Xbox ma stanowić idealne miejsce dla tych, którzy po prostu chcą się dobrze bawić – niezależnie od urządzenia. Z taką myślą powstała usługa streamingowa xCloud. Niedługo doczeka się ona dosyć znaczących zmian.Strumieniowanie gier to wciąż temat dosyć eksperymentalny. Na rynku już mamy jednak kilka platform umożliwiających uruchomienie produkcji AAA na smartfonie ze średniej półki. Jedną z nich jest tytułowy xCloud , który pozwalał do tej pory na granie w maksymalnej rozdzielczości 720p. Tym samym odstawiał nieco od np. GeForce Now czy Google Stadia.Serwis Windows Central otrzymał informacje z – podobno – zaufanego źródła, według którego. Na dowód tego przesłany został zrzut ekranu z Hellblade: Senua’s Sacrifice. Nie da się ukryć, że zmiana ta z pewnością spodobałaby się większej części użytkownikom.