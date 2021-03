Google Chrome z ważną nowością dla posiadaczy tabletów

Google Chrome na Androida wykryje, że korzystasz z tabletu

Źródło: Chromium Gerrit

Moda na tablety dosyć szybko przeminęła. W 2020 roku ich sprzedaż jednak nieco wzrosła, co daje szansę (niewielką, ale zawsze) na powrót zainteresowania użytkowników tymże segmentem urządzeń. Jeśli więc jesteś jednym z posiadaczy tabletu z systemem Android, to przygotuj się na drobną, lecz przydatną zmianę.Wygląda bowiem na to, że Google Chrome . System wykryje rozmiar ekranu oraz DPI sprzętu, a następnie zdecyduje czy spełnione zostały kryteria, by zrezygnować z wyświetlania mobilnego widoku. Konkretne liczby nie zostały podane, więc trudno o wskazanie przedziału, wedle którego dany sprzęt jest już dla koncernu tabletem a nie smartfonem.Oczywiście już teraz można przełączyć się na tryb desktopowy. Wystarczy przejść do menu i kliknąć jeden przycisk. Nadchodzące usprawnienie zniwelowałoby potrzebę dwukrotnego ładowania tej samej strony internetowej, co jest szczególnie irytujące dla osób z ograniczonym transferem danych.Nie mamy jednak pewności czy Google w ogóle zdecyduje się na implementację opisanej zmiany. Na razie znaleziono jedynie jej zapis tekstowy w Chromium Gerrit i trudno przewidzieć jej przyszły los. Na razie funkcja znajduje się we wczesnej fazie rozwoju, więc tak czy siak na jej wdrożenie nieco sobie poczekamy.Źródło: XDA-Developers Chromium Gerrit / Foto. pixabay.com (geralt)