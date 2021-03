Narzędzie Deep Nostalgia ożywia twarze z fotografii sprzed lat

Zdjęcia jak żywe

Magia sztucznej inteligencji

„Niektórym funkcja Deep Nostalgia bardzo się podoba i uważają ją za magiczną, podczas gdy inni uważają ją za nienaturalną i jej nie lubią. Rezultaty rzeczywiście mogą być kontrowersyjne i trudno pozostać na nie obojętnym.”

Nie dla nadużyć

Kilka lat temu swojego debiutu doczekała się technologia Deepfake, o której do dziś w Internecie nie raz było głośno. Z reguły budzi ona kontrowersje, bowiem pozwala między innymi na manipulowanie wizerunkiem znanych osób, takich jak politycy. Dotychczas wykorzystano ją chociażby do stworzenia botów rozbierających kobiety na zdjęciach czy filmów porno z udziałem celebrytów . Na szczęście, ta sama technologia znajduje też inne, budzące pozytywne emocje zastosowania.MyHeritage, firma oferująca platformę i oprogramowanie pozwalające na tworzenie drzewa genealogicznego, szukanie przodków w miliardach historycznych dokumentów, odkrywanie i kontaktowanie się z nowo odnalezionymi krewnymi czy też możliwość wykonania testu DNA w celu odkrycia swojego etnicznego pochodzenia, udostępniła narzędzie Deep Nostalgia, z pomocą którego można ożywić twarze bliskich uchwycone lata temu na zdjęciach. Tak, dzięki niemu zobaczycie, jak Wasi bliscy pozowali do fotografii, gdyby robili to na Waszych oczach, właśnie dziś.Narzędziezostało stworzone dla MyHeritage przez izraelską firmę D-ID. Aby z niego skorzystać, wystarczy udać się na stronę MyHeritage , przeciągnąć do odpowiedniej rubryki lub przesłać zdjęcie, a następnie dokonać bezpłatnej rejestracji w serwisie (do czego można wykorzystać konto Facebook lub Google). Kilka sekund później przywita Was wizerunek Waszych przodków – przodków, którzy będą się do Was uśmiechać, mrugać i poruszać swoimi głowami. Wideo przedstawiające animacje z każdą twarzą w roli głównej będziecie mogli pobrać.W jaki sposób działa Deep Nostalgia? Narzędzie wykorzystuje kilka przygotowanych przez MyHeritage sterowników. Każdy z nich to film składający się z ustalonej sekwencji ruchów i gestów, które można przełożyć na zdjęcia wgrywane do serwisu, dosłownie je ożywiając. Jak prezentują się rezultaty tego procesu? Najprościej mówiąc, różnie. Jak zauważyłam, sztuczna inteligencja w tej chwili dużo lepiej radzi sobie z twarzami dorosłych niż dzieci. Sama firma MyHeritage wskazuje jednak na fakt, że technologia oferowana przez narzędzie może nie być dla każdego., czytamy na stronie narzędzia.Jeżeli korzystacie w MyHeritage z Abonamentu Kompletnego, będziecie mogli z pomocą Deep Nostalgia ożywić nieograniczoną liczbę zdjęć. W przeciwnym razie usługa pozwoli Wam jedynie na wypróbowanie zaledwie kilku zdjęć, w zależności od liczby twarzy na fotografiach.Warto dodać, że MyHeritage nie zamierza wzbogacić swojego narzędzia o możliwość dodawania mowy. W ten sposób firma chce zamierzać potencjalnym nadużyciom technologii deepfake. Istotny jest też fakt, że choć ożywianie zdjęć przeprowadzane jest na serwerach przedsiębiorstwa, te nie są udostępniane osobom trzecim, tak jak utworzone na ich podstawie animacje. Co więcej, zdjęcia wgrane na serwer bez ukończenia rejestracji są natychmiast z niego usuwane.Dobrze wiedzieć, że w przypadku Deep Nostalgia firma dba o prywatność użytkowników. Ich zaufanie zostało poważnie naruszone w 2018 roku, gdy z baza danych MyHeritage padła ofiarą cyberataku . Wówczas wyciekło 92 miliomów adresów email i haseł. Te na szczęście były zhashowane, więc na wiele się hakerom nie przydały, ale niesmak pozostał.Źródło: MyHeritage, fot. tyt. MyHeritage