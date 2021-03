Trzymasz fotografie w Zdjęciach Google? Uważaj na ich jakość

Firma ostrzega.





Uwaga na jakość fotografii w Zdjęciach Google





fot. Google

Google rozpoczęło ostrzeganie użytkowników przed– w przypadku darmowej wersji konta. Okazuje się bowiem, że fotografie mogą nie tylko zajmować miejsce, ale również utracą sporo na swojej pierwotnej jakości. Informacja ta została przekazana w e-mailu dla użytkowników Zdjęć Google. Amerykańska firma zachęciła do przesyłania plików w oryginalnej jakości, zamiast wykorzystania opcji „wysoka jakość”.Dlaczego?Google udostępniło grafikę, która pokazuje,. Faktycznie na porównaniu widać gołym okiem, jak bardzo opcja „wysoka jakość”, która kompresuje pliki wpływa na finalną jakość zdjęcia – w porównaniu z opcją przesyłania plików w oryginalnej rozdzielczości.Tym samym Google chce skuteczniej zachęcić użytkowników do zapłacenia większej ilości pieniędzy za uzyskanie dodatkowego miejsca w chmurze. Ta przestrzeń będzie wymagana, aby bezproblemowo móc przechowywać wszystkie swoje zdjęcia we wspomnianej aplikacji.Warto jednak pamiętać, że sam obrazek porównawczy udostępniony przez Google nie oddaje „jeden do jednego” tego, jak dokładnie będą wyglądały same fotografie po przesłaniu ich w teoretycznie gorszej jakości. Nie ma co się także dziwić, że nie wszyscy chcą płacić za dodatkowe miejsce. Przesyłanie fotografii i filmów w oryginalnych rozdzielczościach zajmuje naprawdę sporo przestrzeni, a do ich kopii zapasowejO ile większość osób zapewne zostanie przy ustawieniu „wysoka jakość”, takZdjęcia Google są bowiem bardzo popularne w kontekście wykorzystywania ich na zasadzie banku fotografii i filmów przesyłanych ze smartfona.Źródło: Forbes / fot. Nathan Dumlao - Unsplash