Bill Gates woli Androida od iOS. Powód może zaskoczyć

Android czy iOS? To pytanie wywołało już niejedną wojnę w internecie. Wielbiciele obydwu systemów toczą ze sobą spory od wielu lat i raczej trudno, by doszli do porozumienia. Oprogramowania bowiem zasadniczo się różnią i skierowane są do konsumentów o nieco odmiennych zapotrzebowaniach.



Bill Gates ceni sobie system od Google

Zdanie „zwykłego” konsumenta niewielu obchodzi. Jeśli jednak swoją opinię wyrazi ktoś znany, to media od razu to wychwytują. Nie inaczej było w przypadku pytania, które zadał Andrew Ross Sorkin Billowi Gatesowi w wywiadzie przeprowadzonym za pośrednictwem coraz popularniejszej aplikacji Clubhouse.



Dziennikarz zdecydował się zapytać byłego prezesa Microsoftu o to, czy woli Androida czy iOS. Powód? Clubhouse jest dostępny obecnie wyłącznie na iOS, co wywołało przypuszczenia o pałanie sympatią przez biznesmena do systemu od Apple.



Jak się jednak okazuje, Bill Gates preferuje oprogramowanie od Google. Na co dzień korzysta ze sprzętów napędzanych przez Androida, lecz lubi wiedzieć i obserwować jak rozwija się i działa iOS. Okej, ale dlaczego Android? Miliarder argumentuje swój wybór w następujący sposób:



Niektórzy producenci Androida instalują wstępnie oprogramowanie firmy Microsoft w sposób, który znacznie ułatwia mi życie. System ten jest także nieco bardziej elastyczny i po prostu się do tego przyzwyczaiłem.