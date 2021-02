Facebook z aplikacją podobną do TikToka, ale... dla raperów

Facebook testuje nową aplikację

Źródło: NPE Team (App Store)

Źródło: TechCrunch , App Store / Foto. NPE Team (App Store)

Facebook od dłuższego czasu posiada wewnętrzny zespół (NPE Team) zajmujący się tworzeniem eksperymentalnych aplikacji . W ten sposób społecznościowy gigant bada rynek oraz sprawdza, jakie rozwiązania podobają się użytkownikom, a które nie mają racji bytu. Jednym z największych nieporozumień była usługa do tworzenia memów.Jak się okazuje, na rynku ukazał się właśnie kolejny program. Tym razem nosi nazwęi skierowany jest do raperów. Za jego pomocą można tworzyć maksymalni. Tak wykreowane klipy można oczywiście zapisać w galerii lub udostępnić na innych portalach społecznościowych.Wydaje się więc, że Facebook próbuje formatu podobnego do tego znanego z m.in. TikToka, lecz celuje w nieco inną grupę konsumentów. Celem BARS ma być udostępnienie potencjalnym raperom podstawowych narzędzi pozwalających na rozpoczęcie swojej przygody z muzyką. Aplikacja bogata jest w przeróżne ciekawe funkcje.Mowa o między innymi o. Ten nie tylko pełni rolę edytora tekstowego, ale nawet automatycznie podpowie rymy. Poza tym usługa oferuje mnóstwo filtrów audio i wideo – sama też nieco „poprawi” głos autora.Wartym uwagi jest także. Tutaj słowa zostaną wygenerowane automatycznie, a zadaniem początkującego rapera będzie zaśpiewanie pod dobrane wyrazy i wybrany styl muzyczny.NPE Team zdaje sobie sprawę, że pandemia koronawirusa nieco ograniczyła pole manewru jeśli chodzi o dostęp do studiów nagraniowych i sprzętu produkcyjnego. Jest to jeden z oficjalnych powodów kreacji BARS.Oczywiście aplikacja nie jest zarezerwowana dla osób chcących tworzyć treści. Pobrać ją będą mogli zwykli użytkownicy oraz nagradzać raperów emotikoną ognia. Kto wie – może dzięki BARS wyrośnie niejedna gwiazda rapowego świata? Tego nie wiemy.Zagadkę stanowi też data startu usługi na innych rynkach niż USA. Tam usługa jest już dostępna na urządzeniach z systemem iOS . Reszta świata otrzyma aplikację jeśli ta się przyjmie.