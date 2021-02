Nowy Windows? Microsoft szykuje ważną zapowiedź

Windows w nowej odsłonie

Gdy Microsoft udostępnił światu Windows 10, kompletnie zmienił swoje podejście do systemów operacyjnych. Postanowił on, że zamiast wypuszczać co kilka lat nową wersję Windowsa, tak jak to było wcześniej, będzie stale aktualizował „dziesiątkę”. To postanowienie gigant utrzymuje do dzisiaj i wygląda na to, że podobnie pozostanie w przyszłości. Niemniej. nie da się ukrywać, że Windows 10 się starzeje, zwłaszcza pod względem graficznym.Możliwe, że powyższy problem Microsoft już wkrótce rozwiąże. Zgodnie z najnowszymi doniesieniami, firma planuje na wiosnę zapowiedź dużej aktualizacji Windows 10, która ma między innymi odmienić system pod względem wizualnym. Nadchodzące zmiany mają być tak znaczące, że gigant podobno zamierza promować aktualizację, używając hasła „nowy Windows”.Pierwsze wzmianki o tym, że Windows 10 doczeka się gruntownej przebudowy interfejsu, pojawiły się w październiku ubiegłego roku. Poznaliśmy wówczas nazwę kodową „ Sun Valley ”, którą otrzymał nowy nadchodzący interfejs.Co istotne, możliwe jest też, że mianemMicrosoft zamierza określać Windows 10X, czyli wersję systemu Windows 10 opracowaną z myślą o urządzeniach z podwójnym ekranem, takich jak Surface Neo. Tak się składa, że Windows 10X ma zadebiutować właśnie wiosną 2021 roku, podczas gdy data premiery „Sun Valley” nie jest znana.