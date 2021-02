Aktualizacja Windows 10 KB4601382 naprawia wiele problemów. Warto ją pobrać

Windows 10 KB4601382 - co to za aktualizacja?

Błędy w Windows 10 występują na porządku dziennym i nie da się ich uniknąć. Nawet jeśli Ty przez lata użytkowania najnowszego OS-u Microsoftu nie doświadczyłeś ani jednego z nich i w komentarzach pod naszymi wpisami zawsze piszesz " u mnie działa ", nie oznacza to wcale, że inni mają tyle samo szczęścia. Pod kontrolą Windows 10 pracuje już ponad miliard urządzeń i pewne problemy po prostu muszą się pojawiać. Microsoft stara się regularnie je rozwiązywać, czego wyrazem jest między innymi najnowsza aktualizacja o numerze KB4601382.Windows 10 KB4601382 to najnowsza poprawka firmy Microsoft, która ma na celu naprawienie krytycznych błędów wpływających na gry, aplikacje komputerowe i monitory z trybem wyświetlania obrazu HDR. Opcjonalna aktualizacja została udostępniona 24 lutego i wielu z Was mogło jej nie zauważyć, bowiem znajduje się pośród łatek opcjonalnych, które nie są instalowane automatycznie. Warto ją zainstalować, o ile masz jakiekolwiek problemy z grami, stabilnością pracy systemu lub migotaniem ekranu.Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że to zbiorczaWindows 10 spowodowała wiele problemów graczom, z których część wydaje się nie mieć rozwiązań. Raporty dotyczące usterek wymienianych w tym wpisie trapią jednak co poniektórych miesiącami, więc źródło kłopotów może leżeć jeszcze głębiej.