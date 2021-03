Siedem rzeczy, których nie wiedziałeś o Windows XP

Źródło: Microsoft





Windows XP w bankomatach

Źródło: YouTube

Tajemnice tapety z Windows XP

Windows XP z nowoczesnym zabezpieczeniem antypirackim

Źródło: Microsoft

W Chinach Windows XP był piracony na potęgę

Źródło: Canva Pro

Pulpit zdalny i Pomoc zdalna

Źródło: YouTube

Nagrywanie płyt bezpośrednio w Windows

Źródło: YouTube

...Windows Experience. Fakt mało znany i godny zapamiętania. System stworzony w 2001 roku jako jeden z niewielu OS-ów Microsoftu nie miał nazwy składającej się z cyfr. Zamiast tego producent wziął drugą i trzecią literę wyrazu eXPerience (ang. doświadczenie, doznanie) i tak oto powstała nazwa Windows XP. "Witamy w systemie Microsoft Windows XP, nowej wersji systemu Windows, która ożywi Twój komputer! Doświadcz tego, co najlepsze. Doświadcz systemu Windows XP" - reklamowała swój nowy produkt amerykańska firma.Wsparcie techniczne dla Windows XP SP3 zakończyło się 8 kwietnia 2014 roku, po 13 (!) latach od premiery systemu. Na kilka miesięcy przed nastaniem tej daty, pod kontrolą Windows XP pracowało 95% wszystkich bankomatów na świecie. Według danych SpiceWorks z Windows XP korzystało 2 470 000 urządzeń tego typu, podczas gdy zaledwie 130 000 wykorzystywało inne rozwiązania. Co ciekawe, w dniu zakończenia wsparcia dla systemu Windows XP, który stawał się przez to szczególnie narażony na ataki, OS Microsoftu w dalszym ciągu zainstalowany był na 1,7 miliona bankomatów, czyli 65% ogółu.Gdybym zapytał Was o to, z czym kojarzycie system Windows XP, wydaje mi się, że wiele osób powiedziałoby, iż z charakterystycznym tłem pulpitu, przedstawiającym zielone wzgórza, nad którymi widnieje przepiękne niebo. Grafika o nazwie Idylla nie jest dziełem programu komputerowego, a prawdziwym zdjęciem. Dzieło Charlesa O'Rearego wykonane zostało w Sonoma w Północnej Kalifornii, w Stanach Zjednoczonych. Fotografia była tak dobra, że nie wymagała większego retuszu poza poprawieniem kadrowania i lekkim podbiciem kolorów. Charles O'Reary sprzedał zdjęcie jednemu z serwisów ze zdjęciami stockowymi, którego współwłaścicielem był wtedy Bill Gates. Wartość odsprzedaży nie została nigdy ujawniona. Nieoficjalnie mówi się o kwocie rzędu 3,9 - 4,34 mln dolarów, czyli ok. 14,6 - 16,3 miliona złotych.Tapeta z Windows XP w wysokiej rozdzielczości - kliknij, aby otworzyć ją w pełnym rozmiarze, w nowym oknie.A tak wygląda miejsce wykonania kultowej fotografii dziś:Windows XP był pierwszym systemem Microsoftu, do którego wprowadzono funkcję aktywacji uwierzytelnianej za pośrednictwem internetu. Do tego celu firma wykorzystywała nowatorski jak na tamte czasy mechanizm, sprawdzający legalność klucza. Jeśli użytkownik nie aktywował oprogramowania po zakończeniu 30-dniowego okresu próbnego, przy każdym kolejnym uruchomieniu komputera wyświetlany był komunikat dotyczący obowiązku rejestracji produktu. Przy okazji niemożliwym stawało się normalne korzystanie z komputera. Gigant z Redmond chciał w ten sposób położyć kres piractwu, ale realna skuteczność tego zabezpieczenia była znikoma. Dowód?Jeśli czytałeś nasz wpis o tym, dlaczego Windows 95 akceptuje numer seryjny 111-1111111 , z pewnością wiesz już, że Microsoft nie przykładał nigdy ogromnej wagi do tego, czy będące w użyciu systemu Windows są oryginalne, czy też nie. Firmie z Redmond zależało na popularyzacji oprogramowania i choć oczywiście od zawsze walczyła ona z piractwem (patrz punkt powyżej), nie zawsze była to walka skuteczna. Skalę problemu niechaj objawi Wam fakt, że w Chinach aż 9 na 10 wykorzystywanych kopii Windows XP było kopiami pirackimi. Według danych SpiceWorks, 90% komputerów sprzedawanych w chińskich sklepach do 2014 roku korzystało z Windows XP bez ważnej licencji. Co równie interesujące, 91% spośród wszystkich sprzedawanych tam PC zainfekowanych było "na dzień dobry" malware...Jednym z największych atutów systemu Windows XP z perspektywy osób pracujących w IT było zintegrowanie z systemem funkcji o nazwach Pulpit zdalny i Pomoc zdalna. Dzięki nim łatwiej było reagować na kryzysowe sytuacje występujące na komputerach z Windows XP w sektorze biznesowym. Obie opcje doskonale się ze sobą łączyły i umożliwiały dostarczanie profesjonalnego wsparcia technicznego metodą zdalną. Użytkownik systemu musiał wypełnić formularz pomocowy i przesłać go drogą elektroniczną do help desku. Po nawiązaniu kontaktu i przekazaniu przez użytkownika danych dostępowych, informatyk mógł połączyć się z komputerem i zdiagnozować problem. Wszystko to bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania.Windows XP był pierwszym systemem Microsoftu, który pozwalał na nagrywanie płyt za pomocą metody "drag and drop". Wystarczyło włożyć pustą płytę do nagrywarki, a następnie przeciągnąć na jej systemową ikonę pliki, które chciało się zarchiwizować. Wymienianie się muzyką, zdjęciami i filmami stało się nagle niezwykle proste, a ryzyko powstawania błędów w trakcie procesu wypalania płyty zostało znacząco zminimalizowane.Znasz inne ciekawostki na temat Windows XP? A może do dziś pamiętasz jakąś ciekawą właściwość tego OS-u? Powspominaj wraz z innymi w sekcji komentarzy.Źródło: mat. własny