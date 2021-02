Blender 2.92 wydany. Dużo ciekawych nowości

Blender 2.92 - najważniejsze nowości

Blender 2.92 został właśnie udostępniony, co ucieszyć powinno wszystkich użytkowników tego lubianego, otwartoźródłowego programu do tworzenia i modelowania grafiki 3D. Nowe wydanie możecie już pobrać bezpłatnie, w pełnej wersji, z poziomu bazy oprogramowania serwisu Instalki.pl. Blender 2.92 to mnóstwo zmian - tutaj przyjrzymy się tym najważniejszym.Najbardziej istotna zmiana to nowy edytor node'ów o nazwie. Wiele elementów tworzonych do tej pory za pomocą systemu cząsteczek, będzie dało się dzięki niemu przygotować znacznie szybciej. Twórcy Blendera zapowiadają dalsze udoskonalenia edytora w kolejnych wydaniach aplikacji - na razie jego funkcjonalność jest nieco ograniczona.