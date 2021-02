Popularny menedżer haseł z licznymi trackerami. Warto uważać

Korzystasz z LastPass? Pomyśl o rezygnacji

Źródło: LastPass

Menedżery haseł to dosyć przydatne narzędzia pozwalające na przechowywanie danych logowania do konkretnych usług/witryn w jednym miejscu. Dzięki temu nie musimy przechowywać ich w swojej głowie i bać się, że zdarzy nam się czegoś zapomnieć. Cóż, gorzej jak tego typu narzędzia niekoniecznie dbają o poufność przekazywanych przez nas informacji.Badacz bezpieczeństwa Mike Kuketz zdecydował się na przeanalizowanie kilku menedżerów haseł. Jeden z nich nie wypadł w “teście” zbyt dobrze. Mowa o LastPass - w aplikacji wykryto bowiem siedem trackerów gromadzących niektóre dane. Nie ma jednak pewności czy chodzi o np. hasła i loginy.Osoby odpowiedzialne za LastPass skomentowały raport twierdząc, że. Zaznaczono też, iż konsument może zrezygnować z trackerów w sekcji “Prywatność”.Na liście tychże trackerów znalazły się cztery autorstwa Google (odpowiedzialne za analizę i raportowanie ewentualnych awarii) oraz jeden nazwany Segment gromadzący dane dla zespołów marketingowych. Mają być to informacje pokroju np. marki i modelu smartfona oraz dostępności zabezpieczeń biometrycznych.Mike Kuketz mimo to przestrzega przed używaniem LastPass. Jak twierdzi - nawet jeśli przesyłane dane nie pozwalają na identyfikację osoby, to mimo to mamy do czynienia z możliwością wystąpienia potencjalnych luk w zabezpieczeniach. Zaleca się więc zmianę menedżera na chociażby 1Password , który - według raportu - nie posiada żadnego trackera.Źródło: The Register The Verge / Foto. LastPass