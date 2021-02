Windows 10 – wersja 20H2 już na 20% komputerów z systemem Microsoftu

Windows 10 20H2 w 2021 roku

Użytkownicy Windowsa 10 raczej sceptycznie podchodzą do jego kolejnych aktualizacji, i tych dużych i tych mniejszych. Jest tak, ponieważ te bardzo często, oprócz tego że wprowadzają mnóstwo przydatnych i użytecznych zmian oraz nowości, powodują wiele problemów. Mimo wszystko, wraz z upływem czasu liczba komputerów korzystających z najnowszych aktualizacji stopniowo rośnie i dokładnie to ma miejsce w przypadku systemu Windows 10 w wersji 20H2.20H2 (October 2020 Update) to jedna z wielu aktualizacji rozszerzających funkcjonalność systemu Windows 10, które ten otrzymał na przestrzeni lat. Ta konkretna aktualizacja zadebiutowała w październiku 2020 roku i wprowadziła odświeżony wygląd menu Start, zintegrowała najnowszą wersję przeglądarki Microsoft Edge z systemem czy też wprowadziła czytelniejszy zestaw powiadomień wzbogaconych o logo aplikacji.Miesiąc po swojej premierze wersja 20H2 systemu Windows 10 nie cieszyła się ogromną popularnością. Wówczas zdążono zainstalować ją zaledwie na 8,8% wszystkich urządzeń z tym systemem Microsoftu. Stanowiła ona zatem czwarte najczęściej spotykane wydanie Windowsa 10. A jak sytuacja prezentuje się dzisiaj, blisko 3 miesiące później?Zgodnie z raportem AdDuplex, obecnie popularność aktualizacji 20H2 wciąż nie jest porażająca, ale ta zdecydowanie wzrosła. Jej udział to obecnie 20%, co oznacza, że trafiła ona na jedną piątą komputerów z systemem Windows 10. Jednocześnie aktualizacja wyprzedziła w rankingu wersję 1903 z maja 2019 roku, plasując się na trzecim miejscu.