Doodle Dash - siła tkwi w prostocie? (recenzja gry)

Świetnie wykonana gra platformowa.





Doodle Dash – platformówka w rysunkowym świecie

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 4,49 zł-35,99 zł za element / Android: 4.4 i nowsze

Od dawna wiadomo, że popularność i oceny gier nie są mierzone maksymalną rozdzielczością, stopniem skomplikowania fabuły czy wielkością otwartego świata. Liczy się pomysłowość. Szczególnie widać to w przypadku tytułów na smartfony.Doodle Dash to dobry przykład. Mamy tu do czynienia z dwuwymiarową platformówką z prostą, rysunkową oprawą graficzną. Przemierzamy kolejne poziomy, skacząc i ślizgając się, żeby omijać przeszkody i zbierać monety.Opis gry można by tu w zasadzie skończyć, jednak nie oddawałby on największych zalet Doodle Dash. Oprawa graficzna cieszy oko, generowane losowo przeszkody w kilku ciekawych światach nie nudzą, a poziom trudności wymaga lekkiego skupienia. Monety możemy wymieniać na ułatwienia (dodatkowe życie itp.).Mikropłatności nie są wymagane do swobodnej zabawy, możemy kupować jedynie pakiety monet.Doodle Dash to bardzo dobrze wykonana gra, która daje sporo frajdy i cieszy swoją prostotą. Oby tak zostało.