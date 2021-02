Wkrótce dokument Word łatwo przekształcisz w prezentację PowerPoint

Microsoft pokazał nową funkcję.

Microsoft Word – nowa przydatna funkcja

„Czy kiedykolwiek marzyłeś o możliwości łatwego przekształcenia istniejącego dokumentu programu Word na wspaniałą prezentację PowerPoint? Jeśli tak, czekanie na nią dobiegło końca.”

„Gdy użyjesz polecenia Przekształć, to utworzy prezentację na podstawie wszystkich podsumowanych sekcji dokumentu. Doda ona również obrazy, ikony, filmy, motywy i zastosuje odpowiednie czcionki, korzystając ze sztucznej inteligencji.”

Zamiana dokumentu Word w prezentację w PowerPoint – jak to zrobić

Zdarzyło Ci się, że napisałeś tekst w Wordzie, po czym chciałeś zamienić go w prezentację, no więc zacząłeś po kolei przeklejać jego fragmenty z jednej aplikacji do drugiej, a potem dodawać grafiki i tak dalej? Teraz Microsoft zapowiedział nową funkcję, która ma pozwolić na przekształcenie dokumentu stworzonego w programie Word na prezentację programu PowerPoint z pomocą zaledwie kilku kliknięć.Od teraz do nowej funkcji mają dostęp niektórzy użytkownicy należący do programu Insider. Ci mogą skorzystać z niej w anglojęzycznym wydaniu webowej wersji programu Word. Nie wspiera ona jednak póki co przeglądarek Internet Explorer oraz Safari., poinformował Mohit Anand z zespołu odpowiadającego za rozwój programu PowerPoint.Istotny jest fakt, że przekształcanie pliku z dokumentu Word do prezentacji PowerPoint jeszcze nie przebiega idealnie. Funkcja konwertuje na razie tylko tekst, zatem Microsoft proponuje, by póki co dodawać grafiki do pliku dopiero po jego przekształceniu. To ma się zmienić w przyszłości, choć nie wiadomo, o jak odległej przyszłości mowa.Jeżeli jesteś członkiem programu Insider, by wypróbować nową funkcję, musisz zmienić preferowany język konta Microsoft. Dokonasz tego, przechodząc do witryny Office 365 . Tam kliknij w ikonę z Twoimi inicjałami zlokalizowaną w prawym górnym rogu ekranu i wybierz pozycję mój Profil. W profilu skorzystaj z opcji Zmień język wyświetlania, po czym wyloguj się i ponownie zaloguj.Po wykonaniu powyższych kroków, aby przekształcić plik Word do prezentacji PowerPoint, otwórz w webowym Wordzie dowolny dokument. Następnie kliknij kolejno w opcje File > Transform > Transform to PowerPoint presentation. Gdy zostaniesz o to poproszony, wybierz motyw dla swojej prezentacji, a po kilku sekundach oczekiwania kliknij w baner z napisem Open Presentation.