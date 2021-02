YouTube rozszerza kontrolę rodzicielską. Jest prosto i przejrzyście

Trzy opcje do wyboru.





YouTube z lepszą kontrolą rodzicielską





fot. Google

YouTube wprowadza rozszerzone, nowe narzędzia przeznaczone dla rodziców – tym samym. Serwis w bardzo prosty sposób chce pozwolić rodzicom kontrolować to, co dokładnie oglądają ich pociechy. W tym przypadku będziemy mogli wybrać jedną z trzech opcji. Nowa funkcjonalność została również w pełni zintegrowana z Google Family Link.Za pośrednictwem nadzorowanego konta, rodzice będą mogli wybrać jedno z trzech ustawień treści. W tym przypadku będziemy mieli do czynieniaZ włączoną zakładką „eksploruj” dzieciaki będą mogły oglądać większość materiałów wideo, które zostały oznaczone jako odpowiednie dla osób w wieku od 9 lat wzwyż. W tym przypadku każda z osób będzie mogła zobaczyć między innymi tutoriale, vlogi, klipy muzyczne czy materiały edukacyjne.Zakładka „eksploruj więcej” będzie przeznaczona dla nieco starszych widzów – w tym przypadku zostanie odblokowany dostęp do materiałów oznaczonych jako odpowiednie dla osób w wieku od 13 lat wzwyż. Zakładka umożliwi również dostęp do materiałów nadawanych na żywo. Ostatnia z opcji oznaczona jako „większość z YouTube” pozwoli napoza tymi, które zostały jawnie oznaczone jako nieodpowiednie dla nieletnich widzów lub poruszają wrażliwe, często polaryzujące tematy.Oprócz tego, Google pozwoli także rodzicom na zarządzanie oraz przeglądanie historii wyświetlania bezpośrednio na koncie swojej pociechy. Zmiany wprowadzone do YouTube może nie są duże, jednak ich uproszczenie w znacznym stopniu pozwoli na kontrolowanie tego, co dokładnie dziecko będzie widziało na ekranie smartfona oraz tabletu. Pozostaje tylko liczyć na to, że algorytmy GoogleŹródło: PhoneArena / fot. Alexander Shatov - Unsplash