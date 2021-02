Telegram z licznymi nowościami ułatwiającymi komunikację

Telegram stanie się jeszcze przystępniejszy

Źródło: TestingCatalog

Źródło: TestingCatalog

Źródło: TestingCatalog

Źródło: TestingCatalog

Telegram raczej nie narzeka na brak użytkowników. Komunikator zyskał miliony nowych klientów po ogłoszeniu kontrowersyjnych zmian regulaminu WhatsAppa. Niedawno potwierdzono, iż ich wdrożenie jest nieuniknione , co z pewnością ucieszyło konkurencję. Deweloperzy mają jednak teraz niełatwe zadanie – muszą tych klientów przy sobie zatrzymać.Jedną z dróg jest oczywiście regularne wprowadzanie nowych usprawnień . W wersji beta aplikacji Telegram odkryto szereg funkcji, które niedługo trafią do publicznego wydania. Na co mogą liczyć konsumenci?Przede wszystkim nastanowiących czasowe zaproszenia do grupowej konwersacji. Będzie można zrobić to z poziomu ustawień grup – tam też pojawi się sekcja pozwalająca na zarządzanie poszczególnymi linkami, określanie limitu użytkowników oraz czasu, po którym wygasa kod QR.Poza tym poprawiona zostanie. Wkrótce bez problemu będzie można szczegółowo opisać napotkany problem pod kątem spamu, przemocy, nękania dzieci, pornografii czy innych kwestii. Przy zgłaszaniu pojawi się opcja zaznaczenia nawet kilku wiadomości, by zespół moderatorów mógł poznać kontekst sytuacji.Do wersji na Androida zawita w końcu. Dzięki temu użytkownicy otrzymają łatwiejszy dostęp do ulubionych kontaktów czy grup. Nie da się ukryć, że tego typu nowość z pewnością ucieszy niejednego konsumenta.Telegram wzbogaci się również o. Administratorzy grup będą mogli ustawić czas, po którym usuwane będą treści z konwersacji. Na razie widnieją dwie możliwości – co 24 godziny lub 7 dni. Niewykluczone, że zakres zostanie rozszerzony.Nie wiadomo kiedy opisane wyżej nowości trafią do aplikacji Telegram. Pozostaje więc uzbroić się w cierpliwość.Źródło: TestingCatalog / Foto. Telegram