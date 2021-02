Firefox 86 zadebiutował i stawia na Twoją prywatność

Firefox 86 kontra śledzenie ciasteczek

„Ponadto, Pełna Ochrona przez Ciasteczkami wyjątkowo pozwala na odczytywanie pewnym serwisom ciasteczek z innych witryn, gdy te są potrzebne w celach innych niż związanych ze śledzeniem. Mowa na przykład o ciasteczkach wykorzystywanych przez popularnych zewnętrznych dostawców systemów logowania. Tylko wtedy, gdy Pełna Ochrona przed Ciasteczkami wykryje, że zamierzasz skorzystać z usług takiego dostawcy, ta da mu pozwolenie na odczytanie potrzebnych ciasteczek ze strony, którą właśnie odwiedzasz. Takie chwilowe wyjątki pozwalają na silną ochronę prywatności bez wpływu na wygodę przeglądania.”

Firefox 86 – inne usprawnienia i funkcje

Mozilla wypuszcza dużą aktualizację dla swojej przeglądarki – Firefox – mniej więcej co miesiąc. Tym razem także udało się jej dotrzymać tego harmonogramu, bowiem właśnie zadebiutował Firefox 86, który wprowadza niejedną istotną nowość i zmianę. Przekonaj się, co oferuje najnowsza wersja programu.Po pierwsze, od teraz Firefox jeszcze lepiej dba o prywatność użytkowników. Aktualizacja o numerze 86 wprowadziła bowiem tak zwaną Pełną Ochronę przed Ciasteczkami (ang. Total Cookie Protection). Sprawia ona, że każda odwiedzana witryna otrzymuje własny „słoik” na pliki cookies (ang. cookie jar), co uniemożliwia skryptom z jednych witryn na odczytywanie ciasteczek z innych. Ale co jeśli jakieś ciasteczka są potrzebne nie do śledzenia, ale do prawidłowego działania stron ze sobą powiązanych? Bez obaw, Mozilla zdaje sobie sprawę z tego, że takie sytuacje mają miejsce., wyjaśnia Mozilla.Firefox 86 wprowadza też rzecz jasna cały szereg innych nowości i wartych uwagi zmian. Przeglądarka pozwala już chociażby na oglądanie wielu filmów na raz w trybie Picture-in-Picture. Doczekała się też ona odświeżonego wyglądu interfejsu drukowania. Ten jest czytelniejszy i ułatwia dostęp do ustawień drukarki komputera.