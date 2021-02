Samsung lepszy niż Google. Obiecuje 4 lata aktualizacji swoich smartfonów

Samsung ogłasza 4 lata aktualizacji dla swoich urządzeń

Samsung lepszy niż Google

Za standard w branży smartfonów przyjęło się mniej więcej dwuletnie wsparcie dla wypuszczanych na rynek urządzeń. W praktyce oznaczało to zazwyczaj, że dla swoich flagowców czołowi producenci udostępniali jedną lub dwie nowe wersje systemu operacyjnego Android oraz na przestrzeni około 24 miesięcy od premiery w miarę regularnie udostępniali dla wszystkich telefonów poprawki zabezpieczeń. W sierpniu ubiegłego roku sugerowaliśmy, że Samsung rozważa wydłużenie okresu aktualizacji do 3 lat . Okazuje się, że będzie jeszcze lepiej!Samsung Electronics w swoim komunikacie prasowym podało, że urządzenia tej marki otrzymają aż 4 lata wsparcia w postaci aktualizacji od dnia ich premiery. Według zapewnień południowokoreańskiej firmy, użytkownicy będą mogli pobierać stosowne łatki co miesiąc lub co kwartał.Dobre wieści są takie, że Samsung zadecydował, aby zakomunikowane dziś zmiany dotyczyły urządzeń wypuszczonych na rynek jeszcze w 2019 roku. Wiemy, że deklaracja obejmuje sprzęt z rodziny Galaxy Z, Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy A, Galaxy XCover, a nawet tablety z serii Galaxy Tab.Samsung Galaxy S21+ 5G. | Źródło: mat. własnyCo niezwykle istotne, mowa tutaj wyłącznie o poprawkach zabezpieczeń. Samsung zapewnił w 2020 roku o co najmniej trzech "generacjach" aktualizacji systemu operacyjnego Android, ale tylko dla niektórych swoich telefonów. Duże aktualizacje systemowe dla tańszych urządzeń oferowane będą w dalszym ciągu przez 2 lata.Przypominamy, że nawet Google obiecuje jedynie "co najmniej trzy lata" aktualizacji zabezpieczeń dla swoich telefonów Pixel.Wcześniej firma Samsung oferowała comiesięczne lub kwartalne aktualizacje zabezpieczeń, przez co najmniej pierwsze dwa lata od premiery urządzenia. Telefony premium, takie jak Galaxy Note lub Galaxy S, otrzymywały do tej pory comiesięczne aktualizacje, a tańsze modele, takie jak Galaxy A71 5G z 2020 roku, otrzymywały poprawki co kwartał.Źródło: Samsung