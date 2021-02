Android stał się bezpieczniejszy. Oferuje też 5 nowych, fajnych funkcji

Google poinformowało o kilku interesujących zmianach w systemie operacyjnym Android. Przedstawiciele firmy z Mountain View zapowiedzieli, że ich OS stał się bezpieczniejszy, a oprócz tego zagościło w nim pięć funkcji, które mogą zainteresować spore grono użytkowników. Pamiętasz jeszcze Emoji Kitchen i zabawę z łączeniem emotikonów, celem stworzenia nowych? Te nowości są znacznie ciekawsze!(Sprawdzanie hasła) to dodatek znany do tej pory przede wszystkim jako dodatek do desktopowej odmiany przeglądarki internetowej Google Chrome. Jego zadaniem jest informowanie użytkownika o fakcie wycieku jego zapisanych w obrębie menadżera haseł do sieci. Od teraz ta arcyprzydatna funkcja działa na smartfonach i tabletach z systemem Android 9 lub nowszym.

2. Wiadomości z opcją planowania wysyłki

3. Nowa wersja TalkBack z gestami i lepszym feedbackiem głosowym

4. Asystent Google potrafi więcej, a Ty nie musisz dotykać smartfona

5. Tryb ciemny w Mapach Google oszczędzi Twój wzrok

6. Nowości w Android Auto

Źródło: GoogleOd teraz, gdy wprowadzisz hasło do aplikacji na telefonie przy użyciu funkcji Autouzupełnianie Google, dowiesz się, czy dane te nie pojawiają się na jednej z list w sieci. Jeśli tak, Google ułatwi proces zmiany niebezpiecznego hasła.Google chwali się, że każdego miesiąca pół miliarda osób na świecie korzysta z aplikacji Wiadomości od Google do nawiązywania kontaktu z bliskimi. Z myślą o tych właśnie osobach firma wprowadza do systemu Android w wersji 7 i nowszych funkcję planowania wysyłki wiadomości o określonej porze. Aby to zrobić, wystarczy po napisaniu wiadomości przytrzymać przycisk jej wysłania i wybrać datę i godzinę, o której ta ma zostać nadana.to świetna funkcja dla osób z przeróżnymi problemami ze wzrokiem. Dzięki odczytywaniu na głos zawartości ekranu daje możliwość sprawniejszego korzystania ze smartfonów i tabletów osobom niewidomym. Google właśnie ją ulepszyło. Firma ściśle współpracowała ze społecznościami osób niewidomych i słabowidzących nad nową wersją TalkBack, aby uczynić apkę lepszą. TalkBack to teraz bardziej intuicyjne gesty, ujednolicone menu, nowe menu kontroli czytania i inne nowości zobrazowane na poniższym materiale wideo.Najnowsze aktualizacje Asystenta Google ułatwiają wykonywanie zadań na telefonie bez konieczności wchodzenia z nim w fizyczną interakcję. Asystent działa od teraz lepiej, nawet gdy telefon jest zablokowany. Po prostu powiedz jednym ciągiem "Hej Google, ustaw alarm" lub "Hej Google, odtwarzaj muzykę pop w Spotify". Aby w pełni wykorzystać możliwości Asystenta, gdy telefon jest zablokowany. Aby to zrobić, włącz "Twoje wyniki przy zablokowanym ekranie" w ustawieniach Asystenta w menu "Personalizacja" i mów "Hej Google", by w ten sposób wysyłać wiadomości tekstowe i nawiązywać połączenia.Źródło: GoogleOd teraz tryb ciemny działał będzie u wszystkich w Mapach Google. Aby go włączyć, uruchom aplikację, wejdź w "Ustawienia", tapnij w "Motywy" i włącz odpowiednią opcję. W ten sposób będziesz oszczędzał nie tylko swój wzrok, ale także baterię smartfona. Nowe tapety w Android Auto 6.1 to nie jedyna nowość w apce Google przeznaczonej dla kierowców. Od teraz aplikacja pozwalająca łączyć się z kompatybilnymi systemami multimedialnymi w samochodach pozwoli pasażerom zagrać ze sobą w ciekawe gry lub podrzuci interesujące ciekawostki. Na ekranie uruchamiania debiutują także długo wyczekiwane skróty do kontaktów, a nawet poleceń dla Asystenta. Istotnym novum jest też ekran prywatności, pozwalający kontrolować, kiedy Android Auto pojawia się na wyświetlaczu Twojego samochodu.Źródło: GoogleTrochę tego jest, prawda? Która ze zmian jest Twoją ulubioną?Źródło: Google