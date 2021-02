Kodi 19 już dostępny. Nie odtwarzacz, a multimedialny kombajn na każdą platformę

Nowe kodeki i HDR w Windowsie i Androidzie

Komunikat pokaże się, jeśli jeszcze nie zaktualizowaliście Kodi do wersji 19 Matrix / foto. Instalki.pl

Multimedialny odtwarzacz z wieloma dodatkowymi możliwościami

Jeśli chcecie odtworzyć w zasadzie dowolny film lub muzykę z popularniejszych formatów, a zwykły odtwarzacz, to dla was za mało, zapewne znacie Kodi. Niegdyś legitymował się nazwą XBMC jako aplikacja stworzona specjalnie do multimediów na Xboxie. Program to istny kombajn multimedialny i właśnie dostał nową dużą wersję.Aktualizacja Kodi 19 Matrix dostępna jest na Windowsa (jako zwykły instalator exe, ale też w sklepie Microsoftu, z którego korzysta również Xbox), Linuxa, Androida (w tym Android TV), Raspberry Pi, iOS, macOS, a nawet pierwszy raz na platformie tvOS (multimedialne przystawki Apple TV). Zespół odpowiedzialny za program nie publikuje kolejnych dużych wersji zbyt często (ostatnia Kodi 18 Leia ukazała się na początku 2019 roku), więc to spore wydarzenie.Ogólnie rzecz biorąc, XBMC Foundation wprowadziło pewne usprawnienia odtwarzania dźwięku i wideo, wyświetlania napisów, zabezpieczeń, obsługi gier (tak, od niedawna Kodi może działać jako emulator różnych platform) czy zgodność z kolejną platformą- Apple TV. Ale najważniejszą zmianą jest zapewne dekodowania AV1 i pełna zgodność z HLG HDR oraz statycznym HDR10 w Windows 10, a w przypadku Androida także dynamiczna Dolby Vision.Wielbiciele muzyki powinni być zadowoleni z nowej wizualizacji nawiązującej do Matrixa czy poprawy informacji i wyszukiwania związanych z nagraniami audio, a nawet interfejsu odtwarzacza plików dźwiękowych. Kinomaniacy skorzystają z nowych możliwości ustawień napisów w tym ich dostosowania pod współpracę z treściami HDR. Kodi 19 Matrix jest też przyjaźniejszy graczom oferując lepszą jakość doznań tego typu, a na iOS dodano obsługę kontrolerów Bluetooth.Jednym zdaniem warto zaktualizować Kodi do wersji 19 Matrix lub spróbować tego oprogramowania, jeśli lubicie multimedia, a nigdy nie korzystaliście z programu. Mając smart TV czy komputer HTPC, Kodi (także dzięki obsłudze licznych wtyczek np. do YouTube czy różnych serwisów VOD, telewizji itd.) może być dla wielu jedynym zainstalowanym programem, bo więcej nie będzie potrzebnych.Źródło i foto: własne / xda-developers