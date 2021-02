Mapy Google oficjalnie z ciemnym motywem

Ciemny motyw zawita do Map Google

Źródło: Google

Możliwość ustawienia ciemnego motywu interfejsu w mobilnych aplikacjach staje się powoli standardem. Wielu deweloperów decyduje się na wdrożenie tzw. dark theme nie tylko ze względów estetycznych, ale także z powodu dbałości o oczy. Wyjątkiem w tej kwestii nie jest Google.Amerykański koncern zaimplementował ciemny motyw praktycznie do większości swoich usług. Część z nich nadal jednak nie może poszczycić się tym dobrodziejstwem. Z tego niechlubnego grona niedługo zostaną wykluczone Mapy. Potwierdzono bowiem, że jedna z najpopularniejszych aplikacji koncernu wzbogaci się w końcu o pożądaną aktualizację.Osoby śledzące rozwój Map mogły o dark theme usłyszeć już we wrześniu ubiegłego roku . Google rozpoczęło wtedy testy funkcjonalności – zaczęła się ona pojawiać nawet u części użytkowników. Wygląda na to, że gigant z Moutain View jest gotowy na wprowadzenie nowości.Kiedy dokładnie? Ma się to stać „wkrótce”. Redakcja portalu 9to5google dowiedziała się jednak, iż mowa tu o „nadchodzących tygodniach”. Termin nie jest więc aż tak odległy.Google udostępniło jeden zrzut ekranu, który możecie zobaczyć powyżej. Na przykładzie załączono widok San Francisco i trzeba przyznać, że całość prezentuje się dosyć estetyczne. Na pierwszy rzut oka wszystko jest czytelne i przejrzyste.Zobaczymy czy podobnie będzie z resztą świata.Źródło: Google 9to5google / Foto. Google