Microsoft Word z funkcją, która będzie mi przeszkadzać. Większości się przyda

Podpowiedzi tekstowe mają ułatwić użytkownikom programu Microsoft Word szybkie pisanie. | Źródło: Microsoft.

Funkcja podpowiedzi tekstowych w programie Microsoft Word. | Źródło: Microsoft

Funkcja podpowiedzi tekstowych została udostępniona niektórym użytkownikom wersji beta programu już we wrześniu. Jak informuje Microsoft, ta nie dość że pozwala ograniczyć pojawianie się błędów gramatycznych i ortograficznych, to z czasem uczy się stylu pisania użytkownika. Dzięki temu jest w stanie dopasować do niego swoje sugestie.Jak już wspomniałam, nowa funkcja ma trafić do programu Microsoft Word już w marcu tego roku. Początkowo mowa jednak tylko o debiucie na komputerach z systemem Windows. Nie wiadomo, kiedy podpowiedzi tekstowe pojawią się na urządzeniach z macOS oraz w Wordzie webowym.Co sądzisz o funkcji podpowiedzi tekstowych. Jako że ja piszę dość szybko, mi zamiast pomagać, ta by zapewne przeszkadzała. Jeśli w Twoim przypadku jest inaczej, możliwe że ta przypadnie Ci do gustu.Pamiętaj, że pakiet Microsoft 365, którego częścią jest program Microsoft Word, możesz pobrać z naszej bazy z oprogramowaniem.Źródło: Microsoft, fot. tyt. Canva