5 przydatnych aplikacji do optymalizacji Androida

Urządzenia mobilne towarzyszą nam każdego dnia i coraz częściej potrafią niemal całkowicie zastąpić komputer, przenośny odtwarzacz multimediów czy nawet aparat cyfrowy. Coraz większa ilość ogólnodostępnych aplikacji rozszerza możliwości smartfonu czy tabletu o nowe funkcje przydatne w życiu codziennym, pracy czy rozrywce.Pomimo, że współczesne smartfony oferują coraz większą ilość zasobów systemowych to z czasem instalacja i korzystanie z coraz to większej ilość aplikacji powodować może odczuwalne obniżenie wydajności urządzenia co w praktyce oznaczać może spowolnienie systemu i zainstalowanego w nim oprogramowania, niespodziewane zawieszanie działania aplikacji czy po prostu brak wolnej przestrzeni w pamięci na nowe pliki.W większości przypadków wspomniane niedogodności użytkownik rozwiązać może ręcznie kasując różnego typu pliki tymczasowe, zamykając nieużywane aplikacje lub usuwając z pamięci niepotrzebne multimedia. Istnieją jednak specjalne narzędzia dedykowane do optymalizacji działania urządzeń mobilnych, które te operacje wykonają szybciej i sprawniej, nie wymagając przy tym od użytkownika specjalistycznej wiedzy.W poniższym zestawieniu przyjrzymy się bliżej najpopularniejszym i najlepszym naszym zdaniem. Zapraszamy do lektury!Bez wątpienia jedno z najpopularniejszych mobilnych narzędzi do optymalizacji urządzeń pracujących pod kontrolą systemu Android. Podobnie jak wydana przed laty desktopowa wersja programu umożliwia ona skuteczne i co istotne, w pełni bezpieczne przyspieszanie i oczyszczanie smartfona lub tabletu ze zbędnych danych.CCleaner z powodzeniem oczyści pamięć podręczną aplikacji z tymczasowych plików, posprząta zawartość folderów pobierania, usunie historię przeglądanych stron internetowych, a także kompleksowo odinstaluje nieużywane gry i programy. Co więcej, narzędzie oferuje funkcje wyszukiwania aplikacji zużywających dane oraz przyczyniających się do wyczerpywania baterii, monitorowania użycia jednostki CPU, pamięci RAM i pamięci wewnętrznej oraz temperatury baterii.Bardzo proste narzędzie od znanego producenta oprogramowania antywirusowego, które przeznaczone jest do przyspieszania urządzeń z Androidem i wydłużania czasu ich pracy na baterii. Dzięki AVG Cleaner zwiększymy wydajność smartfonu co przełoży się bezpośrednio na szybkość działania systemu oraz zainstalowanych w nim aplikacji, odzyskamy wolną przestrzeń w pamięci, a także ograniczymy konieczność ciągłego podłączania urządzenia do ładowarki.AVG Cleaner oferuje funkcje odinstalowywania aplikacji, z których nie korzystamy, wyszukiwania i usuwania zbędnych plików i multimediów, oczyszczania pamięci podręcznej oraz oszczędzania baterii. Z pomocą opisywanego narzędzia zidentyfikujemy składniki spowalniające nasze urządzenie mobilne, zahibernujemy aplikacje działające w tle i uzyskamy kompleksowy dostęp do informacji o posiadanym smartfonie i zainstalowanym środowisku operacyjnym.Kolejne, godne polecenia narzędzie kierowane do użytkowników borykających się z problemem niskiej wydajności smartfona czy tabletu z Androidem. AMC Security pomaga w optymalizacji środowiska operacyjnego, skutecznym wyszukiwaniu i oczyszczaniu pamięci urządzenia ze zbędnych plików oraz wydłużeniu czasu jego pracy na baterii.Narzędzie wyposażone zostało w 2 tryby wyszukiwania – szybkie i dokładne. Poza czasem skanowania różnią się ilością odnajdywanych i możliwych do naprawy nieprawidłowości. Dzięki nim użytkownik odzyska wiele cennych gigabajtów przestrzeni w pamięci poprzez m.in. usunięcie niepotrzebnych danych (plików dzienników, plików tymczasowych czy pustych folderów), dużych i pobranych plików, a także plików miniatur.Najbardziej rozbudowane narzędzie w tym zestawieniu, które umożliwia kompleksową optymalizację Androida oraz jego zabezpieczenie przed wszelakiego rodzaju szkodliwymi komponentami.KeepClean daje użytkownikowi możliwość dokonywania szczegółowej analizy pamięci podręcznej i usuwania wszelakich zbędnych danych, przyspieszania urządzenia poprzez zwolnienie zasobów pamięci RAM czy wykrywania oraz wyłączania aplikacji zużywających niepotrzebnie baterię. Ponadto w ręce użytkownika trafia również ochrona antywirusowa, opcja identyfikowania niebezpiecznych punktów dostępowych do Internetu czy zapobiegania przegrzaniu procesora.Przedstawione powyżej aplikacje to tylko niewielka część grona narzędzi dedykowanych do optymalizacji i oczyszczania urządzeń z Androidem. Jeśli znacie inne, ciekawe i godne polecenia narzędzia tego typu zapraszamy do dyskusji w komentarzach.