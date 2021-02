WhatsApp: co się stanie, gdy nie zaakceptujesz nowych zasad?

Zgodzisz się na warunki albo nie popiszesz ze znajomymi

Źródło: WhatsApp

Internet to dosyć srogie medium. Użytkownicy zdają się udowadniać to dosyć często, gdy koncerny technologiczne próbują forsować coś, co może odbić się negatywnie na bezpieczeństwie danych czy ich prywatności. Tak było niedawno w przypadku Facebooka.Społecznościowy gigant ogłosił bowiem zmianę regulaminu aplikacji WhatsApp. Cóż, reakcja internautów była wręcz natychmiastowo – przeszli po prostu do konkurencji . Koncern raczej nie spodziewał się takiego obrotu spraw, bo decyzję o implementacji kontrowersyjnych poprawek przełożono na maj.Facebook zapowiedział jednak, że plany nie ulegną korekcie. Osoby korzystające z WhatsAppa zgodzą się więc na „przekazanie” swoich danych albo… no właśnie – co? Zespół odpowiedzialny za komunikator raczej nie zmusi nikogo siłą do oddania różnych informacji. Poznaliśmy właśnie odpowiedź na to trudne pytanie.Jeśli użytkownik nie zaakceptuje nowych warunków po, to automatycznie zostanie. Przez kilka tygodni wciąż będzie można jednak odbierać połączenia i mieć podgląd na przychodzące powiadomienia. Co dalej?Tego Facebook już nie objaśnia, lecz można się domyślać. W regulaminie aplikacji istnieje zapis, że nieaktywne konto zostaje usunięte po 120 dniach. Taki scenariusz zapewne więc czeka wszystkich tych, którzy na nowe zasady się nie zgodzą.Przed 15 maja bez problemu można wyeksportować historię czatów (zarówno na Androidzie , jak i iOS). Warto to zrobić zanim podejmie się impulsywną decyzję o usunięciu konta WhatsApp.Źródło i foto: WhatsApp