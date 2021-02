Setki nośników z nielegalnym oprogramowaniem. Policja ujęła handlarza

Piractwo wciąż ma się dobrze - w Internecie

Zatrzymany 39-latek parał się zajęciem popularnym w latach 90' ubiegłego wieku. | Źródło: Policja.plPolicjanci przewieźli zatrzymanego do policyjnej jednostki, gdzie następnie został on przesłuchany. Za proceder grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Co może okazać się niemałym zaskoczeniem, wstępne straty poniesione przez producentów poszczególnych gier i programów oszacowano na, bagatela, co najmniej milion złotych.Pandemia sprawiła, że ludzie wrócili do praktyk nielegalnego pobierania treści z sieci. Według danych serwisu TorrentFreak z pierwszej połowy ubiegłego roku, tylko 29 marca Polacy pobrali ok. 597 tysięcy plików z ok. 218 tys. unikalnych adresów IP. Szczegółowa analiza zdradziła, że 64% ściągniętych z sieci materiałów było filmami, 15% - grami, a 13% filmami pornograficznymi. Co ciekawe, 4% plików stanowiła muzyka.Co najchętniej pobierali z torrentów Polacy? | Źródło: TorrentFreakA wszystko to w dobie tanich serwisów VOD, gier za darmo i półdarmo, możliwości słuchania muzyki za darmo na Spotify i ogólnodostępnych stron porno z petabajtami darmowych filmów...Źródło: Policja.pl