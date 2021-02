5 aplikacji na Androida, których nie możesz przegapić [Aplikacje tygodnia #224]

Zapraszamy na kolejną część naszej serii zestawień nowych i ciekawych gier i aplikacji dla Androida.

W tym tygodniu proponujemy aplikację do tworzenia efektownych relacji na Instagramie, aktualny zestaw pytań do egzaminu na prawo jazdy, a także niewielkie narzędzie z harmonogramem wywozu odpadów. Mobilni gracze będą mogli zmierzyć się z dynamiczną strzelanką oraz kolorowym tytułem pełnym łamigłówek.

Prawo Jazdy Plus (2021)

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Android: 4.4 i nowsze

Tytuł ułatwiający przygotowania do teoretycznej części egzaminu na prawo jazdy. Znajdziemy w nim aktualną bazę pytań dla kategorii A, B, C, D oraz T. Oprawa graficzna i elementy oparte na tak zwanej grywalizacji zachęcają do nauki, a zastosowana metoda powtórzeń ma zapewniać skuteczne zapamiętywanie. Nie zabrakło również możliwości wykonania próbnego egzaminu.Nieograniczony dostęp do wszystkich treści i brak reklam wymaga wykupienia wersji Pro.