Poseit - aplikacja pomoże w nauce rysunku (recenzja)

Poseit – wirtualny manekin do rysowania

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 5,09 zł-35,99 zł za element / Android: 4.4 i nowsze

Smartfony świetnie sprawdzają się w roli osobistych asystentów. Wystarczy zainstalować odpowiednią aplikację i już możemy omijać korki, zamawiać jedzenie, a nawet pracować nad prezentacją.Poseit to aplikacja, która rozszerza ten repertuar o naukę rysowania postaci. Mamy tu bowiem do czynienia z wirtualnym manekinem - możemy ustawiać go w dowolnej pozie, żeby ułatwić sobie kontrolę proporcji.Aplikacja oferuje zarówno męską jak i żeńską wersję manekina. Szczegóły anatomiczne są ograniczone do minimum (na wzór drewnianych figurek), co ułatwia rysowanie dowolnej postaci. Poszczególne części ciała możemy dowolnie zginać i obracać. Sterowanie jest dość intuicyjne, jednak na początku warto dostosować ustawienia czułości do naszych preferencji - szczególnie jeśli chodzi o poruszanie całą sceną.Dostępne są również gotowe pozy, a nawet rekwizyty. Możemy z nich korzystać za darmo, jednak konieczne jest oglądanie reklam. Pozbycie się reklam wymaga wsparcia twórcy jedną z proponowanych kwot. Najmniej to około 5 zł.Poseit to bardzo udany projekt. Aplikacja przyda się podczas rysowania postaci. Reklamy są co prawda dość męczące, ale niewygórowana cena zachęca do ich wyłączenia i wsparcia twórcy tej aplikacji.