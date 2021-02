Wkrótce wyciszysz telefon z poziomu komputera z Windows 10

Kontrola smartfonu z poziomu komputera

Większość z nas codziennie korzysta zarówno z komputera, jak i smartfonu. Niemniej, naprzemienne żonglowanie między tymi dwoma urządzeniami nie należy ani do czynności wygodnych, ani efektywnych. Na szczęście, można je w prosty sposób zsynchronizować. W przypadku sprzętu Apple wymaga to posiadanie i komputera, i smartfonu tej marki. A co z komputerami z systemem Windows 10 i smartfonami z Androidem? Ich użytkownicy od pewnego czasu mają do dyspozycji stworzoną przez Microsoft aplikację Twój telefon Aplikacja Twój telefon nie jest zbyt rozbudowana, ale przynajmniej oferuje to, co jest zdecydowanie najpotrzebniejsze. W tej chwili za jej pośrednictwem można wyświetlać powiadomienia z telefonu, odczytywać i odpowiadać na wiadomości, oglądać przechowywane na nim zdjęcia, a także wykonywać połączenia. Wygląda jednak na to, że już wkrótce wachlarz jej funkcji zostanie znacznie poszerzony.Jak donosi włoski serwis Aggiornamenti Lumia, już wkrótce użytkownicy aplikacji Twój Telefon będą mogli z jej pomocą włączać i wyłączać Bluetooth w smartfonie, wyciszać urządzenie, i nie tylko. Dodatkowo, program zacznie wyświetlać dokładniejszy stan baterii urządzenia (wraz z wartością procentową), stan połączenia internetowego, czy siłę zasięgu komórkowego.