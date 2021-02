Google Meet z nową funkcją. Podczas rozmowy zareagujesz emotikonami

Drobne - lecz ważne nowości - w Google Meet

Źródło: Google

Programy pozwalające na przeprowadzanie wideokonferencji stały się w przeciągu minionego roku niezwykle popularne. Wszystko oczywiście ze względu na pandemię koronawirusa, która zmusiła wiele osób do wykonywania swoich obowiązków w sposób zdalny. Deweloperzy także musieli przestawić się na nową rzeczywistość.Skłoniło to ich do zmiany priorytetów i położenia większego nacisku na rozwój aplikacji ułatwiających komunikację w zespole. Jedną z nich jest Google Meet – usługa przez ostatni czas zyskała zestaw naprawdę przydatnych funkcji , które przyczyniły się do wzrostu jej atrakcyjności. Niedługo zaimplementowane zostanie kolejne usprawnienie.Jak się okazuje, Google Meet wyposaży się w. Ma to zwiększyć zaangażowanie słuchaczy i przyczynić się do częstszego feedbacku z ich strony. Nie zawsze bowiem można (czy nawet wypada) wtrącić się w środku zdania, a pisanie „super!” na czacie raczej mija się z celem. Obsługa emoji to więc – teoretycznie – naprawdę przydatna nowość.Wsparcie obejmować będzie machanie dłonią, gratulacje, serduszko, śmiech oraz łapkę w górę. Nie wiadomo jednak, kiedy funkcja zadebiutuje u użytkowników. Podane informacje są dosyć ogólne, więc po prostu należy uzbroić się w cierpliwość. To jednak nie wszystko.Google postara się o wprowadzenie licznych poprawek, z których powinni być szczególnie osoby prowadzące spotkania. Mowa o m.in. opcji zakończenia rozmowy dla wszystkich za pomocą jednego kliknięcia. Ma to zminimalizować ryzyko prowadzonych dyskusji bez nadzoru.Koncern pracuje także nad kwestią optymalizacji serwerów oraz ścisłą integracją z usługą Classroom. Może to zabrzmi śmiesznie, ale wydaje mi się, że programy ułatwiające zdalną pracę/naukę będą w pełni przystosowane i gotowe do tego dopiero wtedy, kiedy uczniowie i pracownicy powrócą do szkół i biur.Źródło i foto: Google