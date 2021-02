Stało się. Microsoft rozpoczyna testy xCloud na iOS

Publiczna wersja tuż tuż.





Microsoft xCloud trafi na iOS





Microsoft rozpoczął testowanie strumieniowego przesyłania gier. Serwis The Verge donosi, iż źródła portalu znajdujące się blisko całego projektu poinformowały o niedalekiej premierze całego rozwiązania w wersji stabilnej. Usługa xCloud umożliwia graczom konsoli Xbox dostęp do ich gier przez przeglądarkę internetową.xCloud w przeglądarce to nic innego, jak próbaw przypadku sprzętów z iOS. Firma z jabłkiem w logo skutecznie blokowała Microsoft przed wprowadzeniem xCloud do App Store.Wersja Microsoft xCloud w przeglądarce internetowej zawiera prosty program uruchamiający, który daje możliwość wznowienia ostatnio odtwarzanych tytułów oraz dostęp do wszystkich produkcji w chmurze, dostępnych w ramach Xbox Game Pass Ultimate. Po uruchomieniu wybranej gry będzie ona działała w trybie pełnoekranowym. Do uczestnictwa w cyfrowej rozgrywce trzeba będzie wykorzystaćObecnie nie jest jasne, w jakiej dokładnie rozdzielczości Microsoft przesyła gry za pośrednictwem xCloud. Producent oprogramowania używa serwerów wykorzystywanych w przypadku konsoli Xbox One S, tak więc śmiało można założyć, ze. W 2021 roku Amerykanie mają jednak zaktualizować swoją infrastrukturę oraz poprawić przesyłanie gier, a także dostępne rozdzielczości czy tez ilość klatek na sekundę.Co ciekawe, internetowa wersja xCloud. Później, jeszcze w tym roku Microsoft planuje dołączyć przeglądarkową wersję xCloud do systemu Windows 10.Obecnie jest ona ograniczona jedynie do przeglądarki Edge oraz Google Chrome. Głównym napędem wersji internetowej xCloud jestZobaczymy jak na całą sytuację wraz z czasem zareaguje Apple.Źródło: TheVerge / fot. Microsoft