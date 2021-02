Rozdajemy pełną wersję Ashampoo Backup Pro 14. Wygodne narzędzie do kopii zapasowych

Dobry program do wykonywania kopii zapasowych.

Pobierz darmowy Ashampoo Backup Pro 14

Dzięki uprzejmości firmy Ashampoo mamy dla Was pełną wersję oprogramowaniao wartości 100 zł zupełnie za darmo. Z okazji będzie można skorzystać doOmawiane w tym artykule oprogramowanie to. Backup Pro wykorzystuje procesy w tle oraz dynamiczne obciążenie by nie spowalniać systemu podczas pracy. Sam program jest prosty w obsłudze. Wystarczy wybrać partycję systemową, lokalizację docelową, czas wykonania kopii i gotowe. Proces tworzenia backupu będzie przebiegał w tle.Warto zauważyć, że oprócz zapisywania kopii na tradycyjnych nośnikach danych, program wspiera także usługi w chmurze. Możemy wybrać by backupy były przesyłane bezpośrednie do np.. Możemy tworzyć kopie pojedynczych plików jak i całych partycji.Program dba także o bezpieczeństwo kopii zapasowych. Backup Pro korzysta z dedykowanej kompresji i szyfrowania by zminimalizować ryzyko nieautoryzowanego dostępu oraz naruszenia struktury danych. Program posiada także funkcjęi przywróceniu z posiadanej kopii zapasowej. Jest to bardzo przydatne rozwiązanie w wypadku awarii komputera lub infekcji malware.Ashampoo Backup Pro 14 umożliwia tworzenia nośników ratunkowych na płytach DVD lub pamięci USB. Program automatycznie weryfikuje dane kopi zapasowych, co praktycznie eliminuje ryzyko ich awarii. Za pomocą jednego kliknięcia możemy także. Weryfikacja opiera się o dane SMART, które pozwalają przewidzieć żywotność napędu oraz integralność danych.Aby otrzymać pełną wersję Ashampoo Backup Pro 14 dla systemu Windows 10 o wartości 100 zł zupełnie za darmo, należy pobrać instalator programu bezpośrednio z naszych zasobów Po zakończonym procesie instalacji, zostaniemy poproszeni o podanie adresu e-mail oraz utworzenie hasła dla konta Ashampoo. Po aktywacji konta, program zostanie automatycznie zaktualizowany do pełnej wersji. Przypominamy, że oprogramowanie należy pobrać i aktywować do zakończenia akcji. Warto też pamiętać, że wersja 14 nie obejmuje darmowej aktualizacji do Ashampoo Backup Pro 15.