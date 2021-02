Korzystaj z Windows 10 21H1 już teraz. Zobacz, jak to zrobić

Wiosenna aktualizacja Windows 10, znana pod nazwą 21H1, jest już w zasadzie gotowa. Zanim Microsoft udostępni ją wszystkim użytkownikom swojego systemu, przeprowadzone zostaną otwarte testy. Testy, w których udział może wziąć każdy z Was. Windows 10 21H1 jest już udostępniany milionom osób będących członkami programu Windows Insider.W przeciwieństwie do pierwszej z zeszłorocznych aktualizacji systemu Windows 10, nowe uaktualnienie nie będzie rewolucją - ta nadejdzie wraz z jesienną aktualizacją 21H2 (Sun Valley) . Na wiosnę technologiczny chce skupić się na "poprawie jakości" i "wąskim zestawie drobnych ulepszeń". Microsoft zaznacza, że Windows 10 21H1 będzie dostarczany w formie niewielkiej łatki aktywacyjnej, podobnie jak aktualizacje z października 2020 roku i listopada 2019 roku.Chcesz poznać szczegóły na temat Windows 10 21H1? Kliknij tutaj To naprawdę prosta procedura. Zostanie członkiem programu Windows Insider wymaga niewiele wysiłku i dzieli Cię od tego kilka prostych i opisanych poniżej kroków.Przede wszystkim musisz przejść na stronę Programu Windows Insider i się na niej zarejestrować. Ta dostępna jest w języku angielskim, ale to żaden problem. Na początek kliknij na niebieski przycisk "Register".

Źródło: mat. własnyTeraz zostaniesz poproszony o zalogowanie się do swojego konta Microsoft. Kliknij na przycisk "Sign in now". Zaloguj się na to samo konto, którego używasz na komputerze, na którym chcesz instalować wersje Preview systemu Windows 10.Przeczytaj informacje dotyczące akcesu w programie. Dowiesz się z nich m.in. tego, że będziesz zmuszony przesyłać pełne dane diagnostyczne do Microsoftu. Powód jest prosty: program Windows Insider ma na calu pomóc firmie dopracować jej oprogramowanie.Źródło: mat. własnyTeraz musisz jako administrator przejść do Windows Update na swoim komputerze. Zrobisz to wybierając "Ustawienia" -> "Aktualizacje i zabezpieczenia" -> "Niejawny program testów systemu Windows". Jeśli nie włączyłeś opcjonalnych danych diagnostycznych, musisz je aktywować na tym etapie. Ot kliknij w link i w następnym okienku zaznacz "opcjonalne dane diagnostyczne". Gdy to zrobisz, wróć do poprzedniego ekranu.Źródło: mat. własnyTeraz pozostaje Ci kliknąć przycisk "Rozpocznij". Komputer poprosi o połączenie konta.Źródło: mat. własny