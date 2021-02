mac OS nie jest już drugim najpopularniejszym systemem. Nie wyprzedził go Linux

Zaskoczenie? Zaskoczenie?



IDC opublikowało wyniki swojego dorocznego raportu, dotyczącego udziałów w rynku komputerowych systemów operacyjnych. Ten okaże się niemałym zaskoczeniem dla wielu osób. O ile bowiem pozycja rynkowa Microsoftu i różnych wydań systemu Windows jest niepodważalna, to do przetasowania doszło na drugim miejscu podium. Mac OS od Apple nie jest już drugim najczęściej używanym na świecie OS-em.



Najpopularniejsze systemy operacyjne

Zawiedzeni będą Ci, którzy żywią teraz nadzieję, iż 2020 rok okazał się rokiem Linuxa i to właśnie to otwartoźródłowe oprogramowanie wyprzedziło rozwiązanie dostarczane przez giganta z Cupertino. Niestety, udział poszczególnych dystrybucji Linuxa ujęto w zestawieniu jako "inne", do którego to grona należy zaledwie 1,2% całego rynku.



Apple mac OS z wynikiem 7,5% udziałów w rynku w 2020 roku został prześcignięty przez lekki system Chrome OS. Rozwiązanie Google instalowane przede wszystkim na niedrogich i niezbyt wydajnych laptopach wykorzystywanych w sektorze edukacji znajdowało się na aż 10,8% wszystkich PC-tów użytkowanych w ubiegłym roku.



