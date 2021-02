Mapy Google: za pomocą aplikacji kupisz bilety komunikacji miejskiej

Mapy Google jeszcze lepszym kompanem w podróży

Gdy zdecydujesz się na dojazd transportem publicznym i zobaczysz wskazówki dojazdu na Mapach, będziesz mógł wybrać opcję płatności telefonem za pośrednictwem kart kredytowych lub debetowych, które są już połączone z Twoim kontem Google Pay. Po wykupieniu biletu wystarczy przyłożyć telefon do czytnika lub pokazać bilet cyfrowy, aby szybko dostać się na pokład.





Mapy Google to od dłuższego czasu aplikacja wielofunkcyjna . Oczywiście nawigacja oraz możliwość wyznaczania trasy do konkretnego miejsca to wciąż jej podstawowe funkcje, lecz oprócz tego użytkownicy mogą skorzystać z wielu innych udogodnień. Jak się okazuje, do usługi trafią niedługo kolejne przydatne nowości.Na oficjalnym blogu koncernu opublikowany został wpis informacyjny , z którego wynika, iż Mapy Google za kilka tygodni wzbogacą się o opcję zakupu biletów komunikacji miejskiej. Jak możemy wczytać z komunikatu:Na samym początku obsługa płatności za transport pojawi się. Zaimplementowana zostanie w przeciągu kilku najbliższych tygodni. W przyszłości najprawdopodobniej lista polskich miast ulegnie rozszerzeniu – na razie Google zapewne chce przeprowadzić testy.Poza tym funkcja zadebiutuje w Ameryce oraz wielu innych europejskich krajach, m.in. Czechach (a konkretniej w Pradze). Jeśli zaś chodzi o zachodnich „kolegów”, tam wprowadzono także. Google uspokaja, że trwają pracę nad implementacją tego usprawnienia również na naszym kontynencie.Źródło: Google