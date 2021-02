Linux 5.11 wydany. Zmiany ucieszą graczy... i nie tylko

Nowości w Linux 5.11. Nowości w Linux 5.11.



Twórca jądra Linux, Linus Torvalds, ogłosił udostępnienie najnowszej jego wersji o numerze 5.11. Linux 5.11 to pierwsze stabilne wydanie w 2021 roku, wydane z niewielką liczbą zmian w stosunku to Linux 5.11 RC7. Nad aktualizacją pracowano mniej więcej od listopada 2020 roku. Czego możemy się po nim spodziewać?



Nowości w Linux 5.11

Wraz z Linux 5.11 debiutuje przede wszystkim Intel Software Guard Extensions (SGX), izolowane sprzętowo, zaufane środowisko wykonawcze dla aplikacji. Wdrożenie tej nowości trwało kilka lat. Z perspektywy graczy - i nie tylko - istotnym novum będzie wsparcie dla Syscall User Dispatch.



Nie sposób nie wspomnieć o drobnych poprawkach dotyczących systemów plików Ceph (od teraz z szyfrowaniem msgr2.1), F2Fs i btrfs. Wiele osób ucieszy się na wieść o nowościach w zakresie współpracy z Thunderbolt i USB 4.



Linux 5.11 to także lepsza wydajność układów graficznych AMD Radeon RX 6800 i obsługa zarządzania energią dla procesorów tego producenta opartych na architekturze Zen. Wszystko to dzięki poprawkom od programistów Google. Nowe wydanie jądra Linux zwiastuje usprawnione wsparcie dla urządzeń Arm (m.in. układy MediaTek 8192, 8167 i 6779), w tym szerszą obsługę różnych Chromebooków.



Oprócz powyższych wydłużono listę kompatybilnych urządzeń o przeróżne sprzęty - od akcesoriów dla konsol, przez wyświetlacze dotykowe, po konsolę Ouya (pamiętacie ją jeszcze?).



Linux 5.11 zainstalujecie ręcznie już teraz. To właśnie z tą wersją jądra Linux wydane zostanie Ubuntu 21.04.



Źródło: Linus Torvalds