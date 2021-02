Microsoft podał szczegóły na temat aktualizacji Windows 10 21H1

W ostatnim czasie dostarczaliśmy Wam sporej pigułki wiedzy na temat aktualizacji Windows 10 21H2 (Sun Valley). Zanim na swoich komputerach zobaczycie nowe Centrum Zadań, nowe Menu Start i inne mniejsze oraz większe zmiany wizualne, będziecie na nich instalować poprawkę 21H1, której nie poświęca się wiele uwagi. Powód jest trywialny: według wszelkich dotychczasowych doniesień ma ona zawierać jedynie drobne usprawnienia. Firma Microsoft potwierdziła właśnie jej skromną zawartość i podała najistotniejsze szczegóły na jej temat.Na przestrzeni ostatnich dwóch lat użytkowników Windows 10 przyzwyczajono do specyficznego cyklu aktualizacji głównych, tzw. "feature updates". Zawsze na początku roku Microsoft udostępniał dużą aktualizację z nowymi funkcjami, po której następowała niewielka aktualizacja z poprawkami i ulepszeniami. Jak informowaliśmy wcześniej, w tegorocznym cyklu wydawniczym zachodzą zmiany i to pierwsza łatka w roku będzie tą mniej znaczącą. Oficjalne potwierdzenie tego stanu rzeczy napłynęło wprost od przedstawicieli firmy z Redmond.Windows 10 21H1, znany także jako, będzie bazował na aktualizacji z października 2020 roku, czyli 20H2. Windows 10 w wersji 21H1 będzie zgodny zi nie zmieni Programu zgodności sprzętu dla systemu Windows (Windows Hardware Compatibility Program), co oznacza, że wersja 21H1 będzie kompatybilna ze wszystkimi istniejącymi komputerami, aplikacjami i sterownikami.- piszą pracownicy firmy Microsoft.Według jednego z wpisów w ramach projektu Chromium , nowa wersja systemu ma zostać udostępniona w czerwcu 2021 roku. Oprócz daty premiery Microsoft zaznaczył również, że następna aktualizacja funkcji będzie zawierała wbudowane zabezpieczenia przed Kernel Transaction Manager (KTM). Wpis został już skasowany, ale w Internecie nic nie ginie.

Wpis Microsoftu w ramach commitu Chromium. Został już usunięty. | Źródło: Windows Latest

Zmiany w Windows 10 21H1

Rekomendacje względem nieużywanych aplikacji

Archiwizowanie aplikacji

Łatwiejsze zarządzanie dyskami

Zmiany związane z dźwiękiem

Źródło: Windows Latest

Inne nowości

Windows 10 21H1 należy traktować raczej jako dodatek typu Service Pack, skupiający się przede wszystkim na ulepszeniach jakości i poprawkach błędów. Nie oznacza to, że w systemie nie pojawi się parę drobnych zmian. Najważniejsze z nich znajdziesz poniżej.Od przyszłego roku utrzymywanie porządku w systemie Windows 10 powinno być nieco łatwiejsze. Ten będzie bowiem zalecać usuwanie konkretnych programów, plików czy danych w celu zwolnienia miejsca na dysku. Mowa o programach, plikach i danych używanych oczywiście dosyć rzadko. Listę tego typu rekomendacji będzie można znaleźć w ustawieniach dotyczących pamięci.Źródło: Windows LatestWindows 10 ułatwi utrzymywanie porządku na komputerze również poprzez tak zwaną archiwizację aplikacji, o której wspomnieliśmy w jednym z ostatnich artykułów. Będzie to funkcja, za sprawą której system ma sam, automatycznie kasować nieużywane programy z dysków, zachowując jednocześnie kluczowe dane użytkownika oraz wprowadzone ustawienia. Ma być ona włączona domyślnie, ale będzie można ją z łatwością wyłączyć w menu Aplikacje i funkcje.Źródło: Windows LatestZa sprawą aktualizacji 21H1 bardziej intuicyjne ma stać się zarządzanie dyskami i ich partycjami. W opcjach dotyczących pamięci, w Ustawieniach systemu (Ustawienia -> System -> Pamięć) będziemy mogli bowiem nie tylko zobaczyć jakie typy plików zajmują ile miejsca na konkretnym dysku, ale również zmienić nazwę dysku, jego literę czy usunąć lub dodać partycje. Nie trzeba będzie zatem przechodzić w tym celu Panelu sterowania, który powoli odchodzi w niepamięć.Źródło: Windows LatestW Windows 10 21H1 czytelniejsze będą ustawienia związane z urządzeniami dźwiękowymi. Konkretnie, na liście tych urządzeń ma pojawić się informacja, które z nich jest urządzeniem domyślnym. Poza tym, klasyczny mikser głośności zyska odnośnik przenoszący użytkowników do ustawień Preferencji głośności i urządzeń aplikacji.Na tym zmiany, które czekają Windowsa 10, się nie kończą. Aktualizacja 21H1 ma wprowadzić też nową kolumnę do Menedżera zadań – kolumnę pokazującą architekturę konkretnego procesu (x64, x86, xARM64), opcję bezpośredniej konfiguracji DNS z aplikacji Ustawienia oraz wbudowany protokół DOH (DNS-over-HTTPS), wykluczający potrzebę konfigurowania jego ustawień dla każdej z przeglądarek.Źródło: Microsoft