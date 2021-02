Masz Windows 10? Przygotuj się na historyczne pożegnanie

Aktualizacja KB4577586 usunie Adobe Flash Player

Aktualizacja w celu usunięcia programu Adobe Flash Player w systemie Windows 10 Version 20H2 w systemach opartych na x64 (KB4577586)

Jeśli czytasz uważnie nasz serwis i śledzisz newsy dotyczące Windows 10, wiesz zapewne, że z końcem października ubiegłego roku w katalogu aktualizacji pojawiła się opcjonalna poprawka KB4577586. Wszyscy chętni mogli ją pobrać, aby usunąć Adobe Flash Player z systemu Windows 10. Spodziewaliśmy się, że firma Microsoft udostępni łatkę wszystkim użytkownikom za pośrednictwem kanału Windows Update z końcem grudnia, jednakże nastąpiło to dopiero teraz.Osobom korzystającym z systemu Windows 10 w wersji 20H2, 2004 i starszych udostępniana jest już poprawka KB4577586, która trwale usuwa program Adobe Flash Player i wszystkie związane z nim pliki. KB4577586 jest aktualizacją opcjonalną, ale - co dość zaskakujące - jest ona pobierana i instalowana automatycznie po kliknięciu przycisku "Sprawdź aktualizacje" w menu "Ustawienia" ->-> "Windows Update".Omawiany patch opisany jest jako:Po zakończeniu procesu jego instalacji wymagane jest zrestartowanie komputera.Chcesz upewnić się, czy aktualizacja została już wdrożona w Twoim systemie? Włącz "Ustawienia", przejdź do "Aktualizacja i zabezpieczenia", później "Windows Update" i kliknij na "Wyświetl historię aktualizacji". Następnie pozostanie Ci rozwinąć listę "Inne aktualizacje".