Android 12 może doczekać się większych zmian niż sądziliśmy

Droga do „Material NEXT”.





Android 12 z zupełnie nowym interfejsem?





fot. XDA

Kilka dni temu pisaliśmy dla Was o możliwych zmianach, które będą nadciągały wraz z Androidem 12 . Okazuje się, że to nie koniec. Wygląda na to, że Google przygotowuje znacznie więcej niż sądziliśmy. Informacje udostępnione przez serwis XDA-Developers wskazują na to, iż Android 12 może rozpocząć zupełnie nową drogę projektowania interfejsu „zielonego robota”. Ta zmiana miałaby zostaćGoogle miało wewnętrznie nazwać niektóre zmiany interfejsu jako początek drogi do Material NEXT. Wytyczne dotyczące projektowania zmieniły się na przestrzeni ostatnich lat, a w przeciągu kolejnych miesięcy ewoluowały w projekt, który będzie rozwijał się wraz z czasem. Material NEXT pozostaje póki co dużą niewiadomą, ale jedno jest pewne. Zmiana ta przyniesie znaczące przebudowanie oraz odświeżenie samego interfejsu Androida, a takżeNie wiadomo obecnie czy zmiany w ramach Material NEXT w Androidzie 12 będą obejmowały, ale wiemy, że Google ma w tym temacie znacznie więcej w zanadrzu.Co takiego?Amerykańska firma przygotowuje się do odświeżenia układu widoku Always on Display, a także samego ekranu blokady polegającego na tworzeniu konkretnego wzoru. Pomniejsze zmiany dotyczą konfiguracji samego zegara na wygaszonym ekranie oraz dodanie interfejsu sterowania większą ilością podłączonych urządzeń.Póki co wiadomo, iż największe zmiany w Androidzie 12, który zawiera w sobie kafelki będące najważniejszymi skrótami do wybranych funkcji, a także sam panel powiadomień. Android 12 wprowadzi również widżety, które zostaną zintegrowane z wybranymi aplikacjami. Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko czekać na więcej szczegółów.Te poznamy zapewne dopieroŹródło: XDA / fot. Julien Doclot - Unsplash