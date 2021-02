Jakie to wygodne! Korzystanie z wielu kart w Google Chrome na PC po nowemu

Nowa eksperyment w Google Chrome Canary

Google Chrome ma miliony użytkowników. Wielu z nich zapewne regularnie testuje jej ograniczenia, na przykład otwierając ponadprzeciętną liczbę kart w jednym oknie. Cóż, raz na jakiś czas coś takiego może zdarzyć się każdemu. Jeżeli jednak tak jak ja regularnie korzystacie w tej przeglądarce z wielu kart jednocześnie – kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu – doskonale zdajecie sobie sprawę z tego, że nie jest to zbyt wygodne. Okazuje się, że istnieje to także w świadomości Google, które w końcu postanowiło ten stan rzeczy zmienić.Pewien użytkownik Reddita, Leopeva64-2, zauważył, że w najnowszej wersji testowego wydania Google Chrome – Google Canary – eksperymentalna flaga, która pozwala włączyć możliwość przewijania kart w przeglądarce (jeszcze nie dostępna w wydaniu stabilnym Chrome), teraz umożliwia także ustalenie minimalnej szerokości karty.Wspomniana flaga – Tab Scrolling – oferuje teraz cztery nowe opcje. Za jej pośrednictwem można nie tylko włączyć przewijanie kart, ale również ograniczyć zmniejszanie się szerokości kart do szerokości przypiętej karty, do średniej szerokości, do dużej szerokości oraz ograniczyć je zupełnie. Trzeba przyznać, że to bardzo przydatne. Domyślnie karty zmniejszają się do szerokości takiej, że trudno się w nich odnaleźć.