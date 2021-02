Promocja na Androida! Paczka gier i aplikacji do pobrania zupełnie za darmo

Promocje ograniczone czasowo.





Przygotowaliśmy kolejne zestawienie promocji z Google Play.

W tym tygodniu prezentujemy dwie gry mobilne - Bouncer Story oraz The Curse of Zigoris. Ponadto, na liście znajdziecie również kilka przydatnych narzędzi i aplikacji mobilnych - Kiwi VPN Pro, SUI File Explorer PRO czy Redeemer.Jak zwykle przypominamy, że promocje są ograniczone czasowo. Warto się zatem pospieszyć z przypisywaniem aplikacji do swojego konta Google.