Windows 10: lewitujące Menu Start i nowe ustawienia baterii

Regularnie dostarczamy Wam informacji na różne tematy związane ze zmianami graficznymi, jakie czekają system Windows 10. Wczoraj spore zainteresowanie ze strony czytelników wzbudziły nowe animacje w Windows 10 , które zadebiutują w tym roku wraz z aktualizacją Sun Valley, znaną pod nazwą kodową 21H2. Dziś za sprawą dziennikarzy serwisu Windows Latest możemy podziwiać wygląd odświeżonego Menu Start. Lewitującego Menu Start.Członkowie programu Windows Insider mają okazje testować całą masę usprawnień, związanych z nadchodzącym wielkimi krokami gruntowym przeprojektowaniem kluczowych elementów interfejsu Windows 10. W niemal każdym buildzie preview pojawiają się nowe drobiazgi, których suma zadecyduje o tym, jak bardzo zmieni się system Microsoftu w 2021 roku. Nowy pasek zadań nowe Centrum Akcji oraz zaokrąglone narożniki okienek, kojarzące się z systemem Windows 7 - to tylko niektóre nowości, jakie zobaczymy jeszcze w tym roku. Firma z Redmond nadal eksperymentuje także ze zmianami w obrębie Menu Start.Na podstawie danych z różnych źródeł, przecieków i makiet interfejsu publikowanych przez Microsoft, dziennikarz serwisu Windows Insider stworzył grafikę prezentującą to, jak może wyglądać nowe Menu Start oraz pasek wyszukiwania z aktualizacji 21H2. Menu Start nie jest już połączone z paskiem zadań, a oba elementu UI mają ładnie zaokrąglone rogi.

Nowe ustawienia baterii w Windows 10

Windows 10 21H2 (Sun Valley) - kiedy?

Windows 10 z Menu Start oderwanym od paska zadań i z zaokrąglonymi rogami. Jak oceniacie taką zmianę? | Źródło: Windows LatestWygląda znajomo? Microsoft chce upodobnić w ten sposób Menu Start w Windows 10 do tego z Windows 10X. Nie wiem jak postrzegacie novum, ale dla mnie jest to modyfikacja z kategorii "mała rzecz, a cieszy". Drobiazg, który pozytywnie wpływa na postrzeganie całości. Oczywiście finalnie ten element interfejsu może wyglądać zupełnie inaczej i należy mieć tego świadomość.Kosmetyczne zmiany wyglądu interfejsu to nie koniec nowości zapowiadanych na 2021 rok przez Microsoft. Producent pracuje nad ulepszeniem strony związanej ze zużyciem baterii w laptopach. Z jej poziomu będzie się dało w prosty sposób wykonać działania prowadzące do wydłużenia działania sprzętu bez konieczności podpinania go pod zasilanie sieciowe - wszystko za sprawą dobrze opisanych opcji. Użytkownik systemu dowie się, które aplikacje zużywają najwięcej baterii i będzie mógł deaktywować ich działanie w tle.Windows 10 21H2 pozwoli jeszcze lepiej monitorować zużycie baterii w urządzeniach mobilnych. | Źródło: Windows LatestFirma Microsoft do tej pozwalała użytkownikom przeglądać aplikacje, które zużywają najwięcej energii. Po aktualizacji system Windows 10 będzie mógł w jeszcze bardziej szczegółowy sposób obrazować zużycie baterii - w jeszcze szerszym ujęciu czasowym i w podziale na godziny. Dane będą prezentowane na czytelnym wykresie.Jeśli testy przebiegną pomyślnie, Microsoft udostępni wersję RTM omawianej tu aktualizacji latem. Jeśli tak się stanie, Windows 10 21H2 może być dystrybuowany jeszcze wcześniej niż w październiku.Źródło: Windows Latest 1